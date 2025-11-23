وزیر امور داخلی میگوید دولت اقلیم کوردستان اصلاحات جدی در نظام آموزشی آغاز کرده است
اربیل (کوردستان٢٤) – وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، تاکید کرد که دولت اقلیم به اهمیت دادن به آموزش عالی و دانشگاهها ادامه خواهد داد و گفت باید دانشگاههای کوردستان موتور محرکه پیشرفت بیشتر باشند.
ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه ۲۳ نوامبر، به نمایندگی از مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان در ۴۴مین مراسم فارغالتحصیلی دانشجویان دانشگاه صلاحالدین در اربیل حضور یافت و سخنرانی کرد.
ریبر احمد در سخنان خود اظهار داشت که دولت اقلیم کوردستان به اهمیت دادن به آموزش عالی و دانشگاهها ادامه خواهد داد.
وی افزود که آموزش و پرورش قویترین ابزار برای پیشرفت اقلیم کوردستان است و در راستای ایجاد زیرساخت قوی اقتصادی و تربیت نسل جوان برای مشارکت در توسعه کوردستان به آن اهمیت ویژه میدهد.
همچنین تاکید کرد که باید دانشگاهها نقش مهمی در توسعه همه جانبه کوردستان ایفا کنند و مرکزی باشند برای تربیت یک نسل آگاه، متبحر، عالم و رهبران آینده.
او گفت که دولت اقلیم کوردستان به منظور انجام اصلاحات در نظام آموزشی و دانشگاهها، گامهای جدی آغاز کرده است و در راستای آن هیئت اعتباربخشی برای نهادها و برنامههای آموزشی و آموزش عالی و سایر امور مربوطه تاسیس شده است و به استانداردهای بینالمللی اتکا میکند.
او یکی دیگر از اهداف دولت را توسعه برنامههای آموزشی اعلام کرد تا با ضرورت دوران تطابق یابند، به طوریکه دانشآموختگان از دانش لازم برای پیشرفت کوردستان برخوردار باشند و نیازمندیهای بازار را هم تامین کنند.
وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، تاکید کرد که باید دانشگاههای کوردستان موتور محرکه پیشرفت بیشتر کوردستان باشند.
ب.ن