هیئت پاکدستی عراق از آغاز اقدامات نظارتی و تحقیقاتی پیرامون اخبار منتشرشده مبنی بر برداشت غیرقانونی ۲.۵ تریلیون دینار از صندوق رفاه اجتماعی خبر داد

26 دقیقه پیش

هیئت پاکدستی عراق از آغاز اقدامات نظارتی و تحقیقاتی پیرامون اخبار منتشرشده مبنی بر برداشت غیرقانونی ۲.۵ تریلیون دینار از صندوق رفاه اجتماعی خبر داد

هیئت پاکدستی عراق با صدور بیانیه‌ای تأیید کرد که تیم‌های این سازمان، عملیات رصد و راستی‌آزمایی اطلاعات منتشرشده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره‌ی برداشت مبلغ ۲ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دینار از صندوق رفاه اجتماعی را آغاز کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است که تیم‌های تشکیل‌شده، اقدامات و وظایف خود را در زمینه‌ی تحقیق و بررسی صحت‌وسقم این موضوع شروع کرده‌اند تا با دستیابی به جزئیات دقیق، مقدمات لازم برای اتخاذ تدابیر قانونی فراهم شود.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که احمد اسدی، وزیر کار و امور اجتماعی عراق، پیش‌تر در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرده بود: «زمانی که مطلع شدیم مبلغ ۲ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دینار از صندوق رفاه اجتماعی، میان وزارت دارایی و بانک رافدین و بدون اطلاع وزارتخانه‌ی ما برداشت شده است، شگفت‌زده شدیم.»