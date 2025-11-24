در دیدار پرزیدنت بارزانی و ایاد علاوی، نتایج انتخابات مجلس نمایندگان، تحولات منطقه و سناریوهای مرحله‌ی پس از انتخابات برای تشکیل دولت جدید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

روز دوشنبه ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵ (۳ آذر ۱۴۰۴)، پرزیدنت مسعود بارزانی در پیرمام از ایاد علاوی، رهبر جنبش وفاق ملی عراق و هیئت همراه وی استقبال کرد.

بر اساس بیانیه‌ی صادرشده از سوی مقر بارزانی، در این دیدار طرفین ضمن بررسی فرآیند سیاسی عراق، تغییرات و رویدادهای کلی منطقه را مورد ارزیابی قرار دادند.

محور اصلی گفت‌وگوهای این نشست، تمرکز بر نتایج انتخابات مجلس نمایندگان عراق و چگونگی مدیریت مرحله‌ی پس از انتخابات بود. پرزیدنت بارزانی و ایاد علاوی همچنین در خصوص مذاکرات میان جریان‌های سیاسی با هدف تشکیل کابینه‌ی جدید دولت فدرال به رایزنی پرداختند.