9 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس اقلیم کوردستان در جریان استقبال از سرکنسول جدید امارات در اربیل، بر آمادگی اقلیم کوردستان برای فراهم کردن تسهیلات و حمایت از پیشبرد وظایف دیپلماسی او، تاکید کرد.

بعدازظهر امروز دوشنبه ۲۴ نوامبر، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان در شهر اربیل از احمد حسن الشححی، سرکنسول جدید امارات در اقلیم کوردستان استقبال کرد.

بر پایه بیانیه ریاست اقلیم کوردستان، در این دیدار، رئیس اقلیم کوردستان برای او آرزوی موفقیت کرد و آمادگی نهادهای اقلیم کوردستان را برای همکاری اعلام کرد.

در بخش دیگری از این دیدار دو طرف با دیده اهمیت روابط سطح بالا و دوستان بین اقلیم کوردستان و امارات را مورد توجه قرار دادند و بر خواست خود برای پیشبرد بیشتر روابط و توسعه همکاری‌ها در همه زمینه‌ها تاکید کردند. همچنین در مورد ایجاد فرصت‌های شغلی و تشویق سرمایه‌گذاری امارات در بازار و بخش‌های مختلف کوردستان، گفت‌وگوی دقیق انجام شد.

در پایان این دیدار اوضاع سیاسی عراق و اقلیم کوردستان، انتخابات مجلس نمایندگان و تحولات سیاسی نیز مورد تبادل نظر قرار گرفت.

ب.ن