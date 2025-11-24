کشاورزی یک بخش صنعتی نوظهور در اقلیم کوردستان

9 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – دولت اقلیم کوردستان در یک تحول چشمگیر به سمت خودکفایی اقتصادی و نوسازی صنعتی، یک بازنگری راهبردی جامع در چشم‌انداز کشاورزی خود آغاز کرده و آنچه را که زمانی یک اقتصاد کشاورزی سنتی بود، به یک قطب رو به رشد سرمایه‌گذاری کشاورزی-صنعتی تبدیل کرده است. این تحول به وضوح در گسترش سریع قابلیت‌های فرآوری در سراسر منطقه تجسم یافته است، که نمونه آن موفقیت اولین کارخانه منطقه‌ای اختصاص داده شده به خشک کردن ذرت زرد است.

این کارخانه ذرت خشک کنی که چهار سال پیش در استان دهوک تاسیس شد، گواهی بر تعهد تزلزل‌ناپذیر کابینه نهم برای احیای بخش کشاورزی است و به عنوان سنگ بنای یک طرح گسترده‌تر دولتی عمل می‌کند که درها را برای مشارکت بخش خصوصی برای حمایت از کشاورزان و تقویت صنایع محلی باز کرده است.

کارخانه ذرت خشک کنی در دهوک، حلقه‌ای حیاتی در زنجیره ارزش‌های کشاورزی است که محصولات کشاورزی را مستقیما از کشاورزان با قیمت‌های یارانه‌ای خریداری می‌کند تا ثبات مالی آنها را تضمین کند. آمانج نیازی، مالک کارخانه، در مصاحبه‌ای با کوردستان24، جزئیات دقیقی از این عملیات ارائه داد.

نیازی با اشاره به همکاری بین استانی که این تاسیسات را تغذیه می‌کند، توضیح داد:«ما این محصولات را از سراسر کوردستان، به ویژه از دشت‌های اربیل، جمع‌آوری می‌کنیم.» مقیاس این عملیات قابل توجه است، نیازی خاطرنشان کرد که آنها کار خود را در دشت کشت ذرت آغاز کردند و اکنون سالانه تقریبا 18000 تا 23000 تن ذرت زرد از کشاورزان محلی جمع‌آوری می‌کنند.

در حال حاضر، خروجی این کارخانه به یک نیاز اساسی در بازار داخلی پاسخ می‌دهد. نیازی اظهار داشت:«ذرت زرد در اینجا فقط برای خوراک دام استفاده می‌شود»، اگرچه او به پتانسیل استفاده نشده این محصول اشاره کرد و افزود:«در کشورهای دیگر، در صنایع داروسازی و سایر محصولات نیز از آن استفاده می‌شود.»

این تاسیسات در حال فعالیت است و برای افزایش مقیاس در طول زمان طراحی شده است. نیازی تایید کرد که آنها برای ایجاد کارخانه در سه مرحله مجزا کار کرده‌اند؛ پس از اتمام مرحله اول، آنها به دو مرحله دیگر نیز رسیده‌اند و انتظار می‌رود ظرفیت عملیاتی کامل کارخانه در آینده نزدیک تکمیل شود.

این طرح خاص یک تلاش جداگانه نیست، بلکه بخشی از یک طرح راهبردی دولت است که در حال حاضر برای تشویق تحویل محصولات کشاورزان و حمایت از صنعت فرآوری در حال اجرا است. دولت اقلیم کوردستان به طور فعال سیاست‌هایی را در اولویت قرار داده است که شکاف بین مزرعه و کارخانه را پر می‌کند.

طبق داده‌های وزارت کشاورزی، درصد سرمایه‌گذاری در صنایع فرآوری کشاورزی در سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته و به 10 درصد رسیده است. هیوا علی، مشاور وزارت کشاورزی و منابع آب، به کوردستان24 گفت که گزارش‌های سه سال گذشته تایید می‌کند که سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

او در مورد نتایج ملموس این سیاست‌ها توضیح داد که کابینه نهم دولت توانسته است نگرانی‌های دیرینه کشاورزان در مورد دسترسی به بازار و عدم فروش محصولات را برطرف کند. این امر با ایجاد بسیاری از کارخانه‌های فرآوری پیشرفته، از جمله تاسیسات تولید محصولات سیب‌زمینی، محصولات گوجه‌فرنگی و روغن زیتون، محقق شده است.

وی علاوه بر این، گفت که یک کارخانه تولید پنیر در حال حاضر در دست ساخت است که نشان دهنده تنوع در فرآوری لبنیات است. برای حمایت از این اکوسیستم صنعتی، دولت اقلیم کوردستان اقدامات قاطعی را برای تقویت زیرساخت‌ها انجام داده و تصمیم به ایجاد ۳۰۰۰ گلخانه و ۳۱۲ فروشگاه یخچالی گرفته است.

این تاسیسات، علاوه بر ایجاد سیلوهای جدید و ده‌ها طرح دیگر، برای افزایش ماندگاری محصولات محلی و تثبیت قیمت‌های بازار در طول سال طراحی شده‌اند.

تجدید حیات داخلی در کشاورزی همزمان با تلاشی بزرگ برای پیوستن اقلیم کوردستان به بازار جهانی است.

همانطور که کوردستان24 گزارش داد، اربیل امروز دوشنبه میزبان افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی صنعت کشاورزی و بسته‌بندی اربیل ۲۰۲۵، بزرگترین نمایشگاه بین‌المللی منطقه که به غلات، بسته‌بندی پلاستیکی، صنایع کشاورزی و تولید مواد غذایی اختصاص دارد، بود.

این رویداد ۳۵۲ شرکت از ۲۰ کشور از جمله ایران، ترکیه، هند، چین و چندین کشور عضو اتحادیه اروپا را گرد هم آورده است. هوشمند محمد، برگزارکننده نمایشگاه، خاطرنشان کرد که این هشتمین رویداد سالانه، بزرگترین رویداد از این نوع در اقلیم کوردستان و عراق است و هدف اصلی آن تقویت جایگاه اقتصادی اقلیم است.

هم‌افزایی بین تولید محلی و حضور بین‌المللی در نمایشگاه کاملا مشهود است. از ۳۵۲ غرفه‌دار، ۶۲ شرکت محلی هستند که کالاهایی را که کاملا در اقلیم کوردستان تولید شده‌اند، به نمایش می‌گذارند. این محصولات از نهاده‌های اساسی کشاورزی گرفته تا کالاهای آماده صادرات را شامل می‌شوند که نشان‌دهنده بلوغ بازار محلی است.

این نمایشگاه منعکس کننده مسیر راهبردی گسترده‌تری است که توسط دولت اقلیم کوردستان برای تقویت امنیت غذایی، کاهش وابستگی به واردات و قرار دادن اقلیم کوردستان به عنوان یک قطب رقابتی کشاورزی-صنعتی در خاورمیانه اتخاذ شده است.

در طول دهه گذشته، دولت اقلیم کوردستان به طور فزاینده‌ای بر تنوع اقتصادی به عنوان پاسخی ضروری به نوسانات درآمدهای نفتی و عدم قطعیت‌های منطقه‌ای تاکید کرده است و کشاورزی و فرآوری مواد غذایی به عنوان ستون‌های اصلی این راهبرد ثبات در حال ظهور هستند.

دولت با سرمایه‌گذاری در سیستم‌های آبیاری، تاسیسات ذخیره‌سازی مدرن، برنامه‌های بهبود کیفیت بذر و یارانه‌های کشاورزان، هم عملکرد و هم کارایی را هدایت می‌کند. حضور رهبران صنعت جهانی در نمایشگاه اربیل، کانال‌های مستقیمی را برای انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایجاد می‌کند که اجزای کلیدی برنامه توسعه بلندمدت دولت هستند.

با گسترش فعالیت‌های کارخانه ذرت در دهوک و هجوم هزاران بازدیدکننده به نمایشگاه کشاورزی-صنعتی در اربیل، پیام دولت اقلیم کوردستان واضح است: گذار از یک بازار مصرفی به یک اقتصاد تولیدی به خوبی در حال انجام است که با سرمایه‌گذاری پایدار و مشارکت قوی بین بخش‌های دولتی و خصوصی تقویت می‌شود.

ب.ن