اخبار

نچیروان بارزانی و ایاد علاوی تشکیل کابینه جدید دولت فدرال را بررسی کردند

کوردستان تشکیل کابینه جدید دولت عراق

اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس اقلیم کوردستان و رئیس جنبش وفاق میهنی عراق، اوضاع سیاسی عراق و احتمالات دوره پس از برگزاری انتخابات را بررسی و بر اهمیت گفت‌وگو بین جریان‌ها تاکید کردند. 

عصر امروز دوشنبه ۲۴ نوامبر، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان از دکتر ایاد علاوی، رئیس جنبش وفاق میهنی عراق و هیئت همراه وی استقبال کرد.

در این دیدار اوضاع سیاسی در عراق و اقلیم کوردستان با دقت مورد توجه قرار گرفت و نتایج انتخابات مجلس نمایندگان عراق بررسی شد. دو طرف در خصوص تاثیرات نتایج بر آرایش سیاسی کشور، تبادل نظر کردند.

همچنین شرایط گفت‌وگوها و مذاکرات بین نیروهای سیاسی مورد بررسی قرار گرفت.

اقدامات لازم برای تشکیل کابینه آینده دولت فدرال عراق هم به گونه‌ای که پاسخگوی ضرورت دوران باشد، مورد گفت‌وگو قرار گرفت.

ب.ن

 
Kurdistan24 ,
Fly Erbil Advertisment