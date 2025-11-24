نچیروان بارزانی و ایاد علاوی تشکیل کابینه جدید دولت فدرال را بررسی کردند

8 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس اقلیم کوردستان و رئیس جنبش وفاق میهنی عراق، اوضاع سیاسی عراق و احتمالات دوره پس از برگزاری انتخابات را بررسی و بر اهمیت گفت‌وگو بین جریان‌ها تاکید کردند.

عصر امروز دوشنبه ۲۴ نوامبر، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان از دکتر ایاد علاوی، رئیس جنبش وفاق میهنی عراق و هیئت همراه وی استقبال کرد.

در این دیدار اوضاع سیاسی در عراق و اقلیم کوردستان با دقت مورد توجه قرار گرفت و نتایج انتخابات مجلس نمایندگان عراق بررسی شد. دو طرف در خصوص تاثیرات نتایج بر آرایش سیاسی کشور، تبادل نظر کردند.

همچنین شرایط گفت‌وگوها و مذاکرات بین نیروهای سیاسی مورد بررسی قرار گرفت.

اقدامات لازم برای تشکیل کابینه آینده دولت فدرال عراق هم به گونه‌ای که پاسخگوی ضرورت دوران باشد، مورد گفت‌وگو قرار گرفت.

ب.ن