گفتگوهای راهبردی نیروهای پیشمرگه و نیروهای ائتلاف برای آیندهی امنیتی کوردستان و عراق
پیشمرگه و ائتلاف بینالمللی بر تسریع اصلاحات نظامی تاکید کردند
در ادامهی تلاشهای مداوم برای اجرای برنامهی اصلاحات نظامی در اقلیم کوردستان، وزارت پیشمرگه و نیروهای ائتلاف بینالمللی بر ضرورت تسریع گامهای راهبردی برای یکپارچهسازی و سازماندهی مجدد ساختار فرماندهی نیروهای پیشمرگه تاکید کردهاند. این اقدامات با هدف ایجاد یک نیروی ملی مستحکم صورت میگیرد که برای امنیت و ثبات منطقه حیاتی است.
روز دوشنبه، ۳ آذر ۱۴۰۴ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۵)، سرتیپ عیسی عزیر، رئیس ستاد وزارت پیشمرگه، در محل این وزارتخانه میزبان کلنل فیتز جرالد، فرمانده نیروهای ائتلاف در اقلیم کوردستان، و هیئت نظامی همراهش بود. در این دیدار، که یکی از جلسات دورهای میان دو طرف به شمار میرود، وضعیت امنیتی منطقه و تحولات نظامی مورد ارزیابی قرار گرفت. محور اصلی و حساس گفتگوها، تعیین سازوکارهای مناسب برای هماهنگی فعالیتهای فرماندهی در مناطق مختلف و چگونگی تسریع روند ادغام نیروهای گوناگون در بدنهی وزارت پیشمرگه بود. این بخشی از پروژهای گسترده برای ملیسازی نیروهای نظامی کوردستان است.
مقامات ارشد نظامی دو طرف بر تداوم حمایتهای لجستیکی و مشاورهای نیروهای ائتلاف از نیروی پیشمرگه برای تشکیل یک نیروی ملی منسجم و قدرتمند توافق کردند. همچنین، دو طرف بر تعهد خود برای توسعهی روابط نظامی و گسترش سطح هماهنگیها تاکید کردند تا این همکاریها در راستای تامین امنیت و ثبات اقلیم کوردستان باشد.