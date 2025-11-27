3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس اقلیم کوردستان، شدیدا حمله به میدان گازی کورمور را محکوم کرد و آن را «تهدید مستقیم برای امنیت کشور» دانست.

امروز پنجشنبه ۲۷ نوامبر، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در خصوص حمله به میدان گازی کورمور پیامی منتشر و اعلام کرد:«شدیدا آن حمله تروریستی را که شب گذشته به میدان کورمور شد، محکوم می‌کنم.»

رئیس اقلیم تاکید کرد:«این حمله علیه زیرساخت اقتصادی و خدمات عمومی عراق و اقلیم کوردستان انجام شده و به طور مستقیم امنیت و ثبات کشور را تهدید می‌کند.»

نچیروان بارزانی، گفت:«وظیفه و مسئولیت دولت فدرال عراق و نهادهای امنیتی مربوطه است و باید در اسرع وقت تلاش جدی به کار گیرند و اقدامات لازم و موثر را برای پیگیری و مجازات عاملان این جنایت در پیش گیرند، تا از تکرار آن جلوگیری شود.»

شب گذشته میدان گازی کورمور مورد حمله هوایی ناشناس قرار گرفت که منجر به آتش‌سوزی در یکی از مخازن اصلی تاسیسات راهبردی گاز شد و تعطیلی فوری منابع گاز نیروگاه‌های تولید برق اقلیم کوردستان و کاهش تولید برق از چهار هزار مگاوات به هزار و ۵۰۰ مگاوات را در پی داشت.

