مدیر دفاع مدنی چمچمال میگوید آتشسوزی در میدان گازی کورمور مهار شد
اربیل (کوردستان٢٤) – مدیر دفاع مدنی چمچمال، اعلام کرد که توانستهاند آتشسوزی ناشی از حمله به میدان گازی کورمور را مهار کنند.
امروز پنجشنبه ۲۷ نوامبر، لقمان حسن، مدیر دفاع مدنی چمچمال در خصوص آخرین تحولات مربوط به حمله شب گذشته به میدان گازی کورمور، به کوردستان۲۴ گفت که تیمهای آتشنشانی پس از چند ساعت تلاش مستمر، توانستهاند آتشسوزی ناشی از حمله به میدان گازی کورمور را مهار کنند.
وی افزود در اثر حمله، آتشسوزی حدود نُه ساعت در یکی از مخازن میدان گازی ادامه داشته و صبح امروز به طور کامل مهار شده است.
ساعت ۱۱:۳۰ شب گذشته میدان گازی کورمور مورد حمله هوایی ناشناس قرار گرفت که منجر به آتشسوزی در یکی از مخازن اصلی تاسیسات راهبردی گاز شد و تعطیلی فوری منابع گاز نیروگاههای تولید برق اقلیم کوردستان و کاهش تولید برق از چهار هزار مگاوات به هزار و ۵۰۰ مگاوات را به دنبال داشت.
ب.ن