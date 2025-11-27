ریباز حملان: بغداد هرگز عاملان حملات تروریستی به اربیل را معرفی نکرده و نخواهد کرد

4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – دستیار نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، می‌گوید که بغداد هرگز عاملان حملات تروریستی به اربیل و تاسیسات نفتی و گازی را معرفی نکرده و نخواهد کرد.

امروز پنجشنبه ۲۷ نوامبر، ریباز حملان، دستیار نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد: دولت فدرال در بغداد هرگز عاملان حملات تروریستی به اربیل و تاسیسات نفتی و گازی را معرفی نکرده و نخواهد کرد. هیچ کس و هیچ طرفی به خاطر این اقدامات تروریستی مجازات نشده است.

او توضیح داد: زمان آن فرا رسیده است که دولت عراق موضع جدی اتخاذ کند. حمله بزدلانه اخیر به کورمور بسیار متفاوت است و هدف آن روشن است:

１- فشار سیاسی

２- قطع برق ۲۴ ساعته در خانه‌های مردم

３- بر هم زدن آرامش و ثبات

４- تخریب زیرساخت اقتصادی و انرژی اقلیم کوردستان

توطئه‌گران و مهاجمان به کورمور و پیشقراولان آنها نه می‌توانند به مردم خدمت کنند و نه قصد خدمت دارند. هدف آنها فقط تخریب و ویرانی است.

وی تاکید کرد که نباید در برابر این توطئه سیاه تروریست‌ها ساکت ماند، باید همه طرف‌ها و تمام مردم موضع شدید اتخاذ کنند. این تهدید علیه رفاه و زندگی تمام ساکنان اقلیم کوردستان است، دشمنی آشکار با خدمات دولت اقلیم کوردستان است که به مردم ارایه می‌دهد.

ب.ن