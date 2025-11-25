دیدار تاریخی در امرالی؛ مذاکرات پارلمان ترکیه با عبدالله اوجالان
اردوغان از دیدار کمیسیون پارلمان با اوجالان استقبال کرد
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، پس از بازگشت از اجلاس سران گروه ۲۰ (G20) در جمهوری آفریقای جنوبی، در گفتگو با خبرنگاران بر موضع راهبردی ترکیه مبنی بر لزوم تصمیمگیری مردم سوریه دربارهی سرنوشت کشورشان تاکید کرد و گفت: «یکپارچگی خاک سوریه برای ما یک اصل اساسی است.»
اردوغان اظهار داشت که ترکیه به خوبی میداند که کوچکترین بیثباتی در سوریه چه هزینههای سنگینی را در پی خواهد داشت. او با اشاره به اقدامات گذشتهی ترکیه در مواجهه با تهدیدات امنیت ملی، تاکید کرد: «ما نمیخواهیم بار دیگر با تهدیدات مشابه روبرو شویم، اما در صورت لزوم، بدون شک اقدام خواهیم کرد.» رئیس جمهور ترکیه تصریح کرد که این کشور به دنبال اراضی یا حاکمیت هیچ کشوری نیست و تنها صلح و ثبات را در سراسر منطقه، به ویژه در سوریه، عراق و لبنان، آرزو میکند. او همچنین با انتقاد از اقدامات اسرائیل در منطقه، آنها را «غیرقانونی و منبع بیثباتی» خواند.
سفر کمیسیون پارلمان به جزیرهی امرالی
همزمان با این اظهارات، کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» پارلمان ترکیه، در اقدامی بیسابقه، روز دوشنبه، ۳ آذر ۱۴۰۴ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۵)، به جزیرهی امرالی سفر کرد تا با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پارت کارگران کوردستان (پ.ک.ک)، دیدار و گفتگو کند. این سفر پس از آن صورت گرفت که پارلمان ترکیه در روز جمعه، ۳۰ آبان ۱۴۰۴ (۲۱ نوامبر ۲۰۲۵)، با ۳۲ رای موافق در برابر ۲ رای مخالف و ۳ رای ممتنع، اعزام این هیئت را تصویب کرد.
این هیئت متشکل از گلستان کیلیچ کوچییگیت، معاون رئیس فراکسیون حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)؛ فتحی ییلدیز، معاون رئیس حزب حرکت ملی (MHP)؛ و حسین یایمان، نمایندهی حزب عدالت و توسعه (AKP)، به همراه یک گروه نظامی با بالگرد از استانبول به امرالی رفت. رئیس جمهور اردوغان از این تصمیم کمیسیون استقبال کرده و آن را گامی در جهت «تسریع پایان تروریسم» در چارچوب ابتکار «ترکیهی بدون ترور» توصیف کرده است.
طبق گزارشها، محور گفتگوها شامل خلع سلاح پ.ک.ک و عقبنشینی نیروهای آن از ترکیه، و همچنین توافقنامهای با دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) بوده است. این مذاکرات که میتواند نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ترکیه در ارتباط با مسئلهی کورد باشد، با این توافق انجام شده که صورتجلسهی آن به مدت ۱۰ سال محرمانه باقی خواهد ماند.