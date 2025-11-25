اقلیم کوردستان: فروش بیش از ۱۱ میلیون بشکه نفت از طریق سومو
ریباز حملان: بغداد حقوق کارمندان اقلیم را به اهرم فشار تبدیل کرده است
ریباز حملان، دستیار نخستوزیر اقلیم کوردستان، روز دوشنبه، ۳ آذر ۱۴۰۴ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۵)، اعلام کرد که تائف سامی، وزیر دارایی عراق، پرداخت حقوق اقلیم را به پرداخت حقوق کارمندان دولت فدرال گره زده است؛ اقدامی که حملان آن را «ظلم و کارت فشار» توصیف کرد. این موضوع در بحبوحهی اختلافات دیرینهی اربیل و بغداد بر سر سهم بودجه و درآمدهای نفتی رخ میدهد که اغلب منجر به تاخیر در پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کوردستان میشود.
حملان تاکید کرد که دولت عراق مسئول اصلی عدم ارسال حقوق کارمندان اقلیم است و همواره از این موضوع به عنوان یک ابزار فشار استفاده کرده که به گفتهی وی، «ظلم بزرگی» است. او همچنین خاطرنشان کرد که دولت اقلیم کوردستان به تمامی تعهدات خود عمل کرده و فشار زیادی بر بغداد وارد میکند تا چهار ماه حقوق معوقه را ارسال کند.
دستیار نخستوزیر اقلیم کوردستان در مورد تعهدات اقلیم تصریح کرد که صادرات نفت از سر گرفته شده و درآمدهای آن به بغداد باز میگردد. وی افزود که از تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴ (۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵) تا کنون، ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت اقلیم کوردستان از طریق شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) به فروش رسیده است. همچنین، اقلیم در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ (۱۹ نوامبر ۲۰۲۵) مبلغ ۱۲۰ میلیارد دینار به بغداد ارسال کرده و لیست حقوق ماه مهر (سپتامبر) را نیز فرستاده است. یک هیئت از اقلیم نیز لیست حقوق ماه آبان (اکتبر) را به بغداد برده و قرار است روز سهشنبه، ۴ آذر ۱۴۰۴ (۲۵ نوامبر ۲۰۲۵)، دربارهی تاخیر در پرداخت حقوق ماه مهر گفتگو کنند.
حملان همچنین اشاره کرد که شعبهی بانک مرکزی عراق در اربیل همواره معادل سه ماه حقوق را به صورت نقدی در اختیار دارد و این امر نباید مشکلی ایجاد کند. وی توضیح داد که از مبلغی که دولت فدرال برای حقوق تامین میکند، ۷۵ درصد آن توسط اقلیم کوردستان از طریق درآمدهای غیرنفتی و نفتی داخلی تامین میشود و بغداد تنها حدود ۲۷۰ میلیارد دینار را فراهم میکند. او در پایان افزود که دولت اقلیم هر ماه همزمان با پرداخت حقوق کارمندان، مبلغ ۴۲ میلیارد دینار از درآمدهای داخلی را به شرکتهایی که بغداد پولشان را نمیفرستد، پرداخت میکند.