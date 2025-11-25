هستهی خطرناک داعش در لاذقیه منهدم شد
نیروهای امنیتی سوریه یک گروه تروریستی را دستگیر کردند
عبدالعزیز هلال احمد، فرماندهی نیروهای امنیت داخلی استان لاذقیهی سوریه، از انهدام یکی از خطرناکترین هستههای سازمان تروریستی داعش خبر داد. این عملیات در منطقهی «بدروسیه» در حومهی شمالی لاذقیه انجام شد و تمامی اعضای این هسته دستگیر شدند.
در بیانیهای، هلال احمد توضیح داد که این عملیات پس از چندین روز رصد و پیگیری دقیق اطلاعاتی صورت گرفت. یگانهای ویژه با همکاری ادارهی اطلاعات عمومی، به مخفیگاه این هسته یورش بردند. این گروه تروریستی قصد داشت حملات تروریستی را در مناطق ساحلی سوریه انجام دهد.
در جریان این حمله، درگیریهایی رخ داد و اعضای هسته تلاش کردند مقاومت کنند. در نتیجه، تمامی اعضای هسته دستگیر شدند و دو نفر از آنها که حاضر به تسلیم شدن نبودند، کشته شدند. همچنین مقادیری سلاح و مهمات مختلف کشف و ضبط شد. در این عملیات، یک افسر اطلاعاتی نیز به شدت زخمی شد.
استان لاذقیه در ماههای اخیر شاهد چندین عملیات امنیتی برای هدف قرار دادن هستههای خفتهی تروریستی بوده است که تلاش میکردند فعالیتهای خود را در برخی مناطق روستایی از سر بگیرند. در این عملیاتها، نیروهای امنیت داخلی و دستگاه اطلاعات، مقادیر زیادی سلاح و مهمات را کشف و ضبط کرده و از خنثی شدن چندین توطئه برای هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی و نظامی خبر دادهاند. لازم به ذکر است که داعش در اوج قدرت خود، حدود یکسوم خاک سوریه و بخشهای وسیعی از عراق را کنترل میکرد، اما خلافت خودخواندهی این گروه در مارس ۲۰۱۹ (اسفند ۱۳۹۷) فروپاشید.