طالبان: بیش از ۱۰ نفر در حمله‌ی هوایی پاکستان کشته شدند

1 ساعت پیش

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز سه‌شنبه، ۴ آذر ۱۴۰۴ (۲۵ نوامبر ۲۰۲۵)، اعلام کرد که در پی حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان در ساعات پایانی روز دوشنبه، ۳ آذر ۱۴۰۴ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۵)، حداقل ۱۰ نفر از جمله ۹ کودک و یک زن کشته و چهار نفر دیگر در استان‌های کنر و پکتیکا زخمی شدند. مجاهد در پلتفرم ایکس نوشت که هواپیماهای جنگنده‌ی پاکستان خانه‌ی یک شهروند غیرنظامی را در استان خوست بمباران کرده و باعث کشته شدن ۹ کودک (پنج پسر و چهار دختر) و یک زن شدند.

این حملات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها میان کابل و اسلام‌آباد به شدت افزایش یافته است. پیش از این، حمله‌ی انتحاری به مقر نیروهای امنیتی پاکستان در شهر پیشاور و همچنین انفجار انتحاری نزدیک یک دادگاه در اسلام‌آباد که ۱۲ کشته بر جای گذاشت، به شدت روابط دو کشور را تیره کرده بود. پاکستان، گروه‌هایی مستقر در خاک افغانستان را مسئول این حملات می‌داند، اتهامی که طالبان آن را رد می‌کند.

روابط میان دو کشور طی سال‌های اخیر به پایین‌ترین سطح خود رسیده است، به ویژه پس از درگیری‌های مرزی ماه گذشته که منجر به کشته شدن بیش از ۷۰ نفر از هر دو طرف شد. با وجود اعلام آتش‌بسی ناپایدار پس از میانجیگری قطر و ترکیه در اواسط ماه اکتبر، اتهامات متقابل از سوی دو کشور مانع از اجرای کامل شرایط آتش‌بس شده است. این درگیری‌ها بخش جدایی‌ناپذیری از تنش‌های مداوم میان امارت اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی پاکستان است که از سال ۲۰۲۴ تشدید شده است.