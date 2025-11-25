رئیس اقلیم کوردستان: همگام برای ساختن جامعهای عاری از خشونت و تبعیض
پیام نچیروان بارزانی به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان بر ضرورت توانمندسازی و مشارکت فعال زنان تأکید کرد
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، روز سهشنبه، ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۵ آذر ۱۴۰۴)، به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، پیامی منتشر کرد و در آن بر تعهد دولت اقلیم کوردستان برای پایان دادن به خشونت و تبعیض علیه زنان تأکید ورزید. وی در این پیام، ضمن گرامیداشت یاد تمامی زنانی که جان خود را به دلیل خشونت از دست دادهاند، با خانوادههای آنان ابراز همدردی عمیق کرد.
رئیس اقلیم کوردستان آیندهی کوردستان را پیوند خورده با توانمندسازی زنان و تقویت مشارکت فعال و راهبردی آنان در تمامی عرصههای زندگی دانست.
روز جهانی منع خشونت علیه زنان و ابعاد جهانی آن
روز ۲۵ نوامبر هر سال به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان گرامی داشته میشود و آغازگر کارزار ۱۶ روزهی «فعالیت علیه خشونت مبتنی بر جنسیت» است که تا ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، ادامه دارد. موضوع جهانی این کارزار در سال ۲۰۲۵، «متحد شویم برای پایان دادن به خشونت دیجیتالی علیه تمامی زنان و دختران» است. این موضوع بر افزایش نگرانکنندهی خشونتهای آنلاین از جمله آزار و اذیتهای اینترنتی، انتشار تصاویر جعلی (دیپفیک) و سخنان نفرتپراکنانه تأکید دارد که میتواند به خشونتهای فیزیکی نیز منجر شود. طبق گزارش سازمان ملل متحد، خشونت علیه زنان و دختران همچنان یکی از گستردهترین موارد نقض حقوق بشر در جهان است؛ تقریباً از هر سه زن، یک زن حداقل یک بار در طول زندگی خود در معرض خشونت فیزیکی و/یا جنسی قرار گرفته است. همچنین، تخمین زده میشود که روزانه ۱۳۷ زن و دختر در سراسر جهان توسط شریک زندگی یا اعضای خانوادهشان کشته میشوند که این آمار در سال ۲۰۲۴ به حدود ۵۰ هزار نفر رسیده است.
تعهد اقلیم کوردستان و چالشهای پیشرو
نچیروان بارزانی در پیام خود بر تعهد دولت اقلیم کوردستان به دفاع از حقوق زنان و ایجاد جامعهای که در آن آزادی، برابری و کرامت انسانی حاکم باشد، تأکید کرد. وی با بیان اینکه دولت اقلیم کوردستان در زمینهی حمایت از حقوق زنان و تضمین مشارکت برابر آنان در عرصههای سیاسی و اداری نقش پیشگامی داشته است، زنان را نه تنها شریک اصلی در تصمیمگیریها، بلکه بنیان تحول و توسعهی پایدار دانست. دولت اقلیم کوردستان قوانین متعددی را برای مبارزه با خشونت خانگی تصویب کرده است، از جمله قانون شماره ۸ سال ۲۰۱۱ در مورد مبارزه با خشونت خانگی، که تعریف خشونت خانگی را گسترش داده و شامل خشونت فیزیکی و ازدواج کودکان میشود. همچنین، «شورای عالی زنان و توسعه» در دولت اقلیم کوردستان مسئولیت حمایت از حقوق زنان و نظارت بر سیاستهای توانمندسازی آنان را بر عهده دارد. با این حال، سازمانهای حقوق بشری مانند عفو بینالملل و سایر نهادهای غیردولتی، با وجود این چارچوبهای قانونی پیشرو، نگرانیهایی را در خصوص چالشهای اجرایی، کمبود بودجه و منابع کافی برای حمایت از قربانیان و عدم مجازات مؤثر عاملان خشونت مطرح کردهاند. آمارها نیز نشاندهندهی ثبت تعداد قابل توجهی از پروندههای خشونت در مناطق کوردستانی است؛ به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۲، بیش از ۱۵,۸۰۰ مورد خشونت در استانها و ادارات مستقل اقلیم کوردستان به ثبت رسیده است. این گزارشها بر ضرورت ارادهی سیاسی قویتر، افزایش حمایت مالی از نهادهای مربوطه و حذف موانع دسترسی به عدالت برای زنان تأکید میکنند.
راهبردهای پیشگیری و مشارکت همگانی
رئیس اقلیم کوردستان بر این باور است که ریشهکن کردن خشونت علیه زنان نیازمند ارادهی جمعی، قوانین مستحکم و اجرای دقیق آنها، و آگاهی اجتماعی است که به زنان احترام گذاشته و از مشارکت گستردهی آنان در زندگی سیاسی، اداری و اقتصادی حمایت کند. وی بر تداوم همکاری با تمامی نهادها و طرفهای رسمی در اقلیم کوردستان، سازمانهای جامعهی مدنی، شخصیتهای مذهبی و اجتماعی برای تقویت حمایت قانونی، گسترش برنامههای توانمندسازی اقتصادی و توسعهی مشارکت زنان در مراکز تصمیمگیری تأکید کرد. این اقدامات با هدف تضمین ایجاد محیطی کاری و اجتماعی عاری از آزار و اذیت، خشونت و تبعیض صورت میگیرد.
نچیروان بارزانی از تمامی زنانی که برای حقوق خود مبارزه میکنند، فعالان و کارکنان حوزهی دفاع از حقوق زنان، و همچنین تمام کسانی که در افزایش آگاهی اجتماعی و تثبیت ارزشهای برابری سهیم هستند، قدردانی کرد. وی همچنین نقش جوانان، رسانهها، مدارس و دانشگاهها را در گسترش فرهنگ عدم خشونت و احترام متقابل بسیار مهم و ارزشمند دانست. وی در پایان پیام خود، خواستار تلاش جمعی برای ساختن جامعهای بدون خشونت، ترس و تبعیض شد.