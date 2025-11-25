مبارزه با خشونت دیجیتالی؛ وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان آغاز کمپین ۱۶ روزه را اعلام کرد

رێبەر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، همزمان با آغاز کمپین جهانی ۱۶ روزه فعالیت علیه خشونت مبتنی بر جنسیت، بر تعهد دولت اقلیم کوردستان به حفاظت از زنان در برابر تهدیدات آنلاین تاکید کرد.

7 ساعت پیش

ریبەر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، سه‌شنبه، ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۴ آذر ۱۴۰۴)، در سخنرانی خود آغاز کمپین ۱۶ روزه فعالیت علیه خشونت جنسیتی را اعلام کرد. این کمپین جهانی که هر ساله از ۲۵ نوامبر (روز بین‌المللی ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان) تا ۱۰ دسامبر (روز حقوق بشر) برگزار می‌شود، با مشارکت سازمان ملل متحد و هزاران سازمان دیگر در سراسر جهان، بر اهمیت حمایت از حقوق زنان و دختران تاکید دارد.

در اقلیم کوردستان نیز این کمپین برای سال‌ها با همکاری نهادهای بین‌المللی برگزار شده است.

خشونت دیجیتالی، یک جرم جدی

وزیر امور داخلی در سخنرانی خود تصریح کرد که خشونت دیجیتالی به عنوان یک جرم جدی تلقی می‌شود و وزارتخانه‌اش با تمام توان برای محافظت از زنان و دختران در برابر تهدیدات آنلاین تلاش می‌کند. احمد با اشاره به گسترش روزافزون فضای دیجیتال، تاکید کرد که این فضا انواع جدیدی از تهدیدات، آزار و اذیت‌ها و فشارهای روانی را به دنبال داشته است. وی افزود که تاثیر خشونت دیجیتالی کمتر از خشونت فیزیکی نیست و می‌تواند ترس و آسیب‌های واقعی به بار آورد. بر اساس مطالعات، زنان در سراسر جهان ۲۷ برابر بیشتر از مردان در معرض خشونت سایبری قرار دارند. با این حال، در سال ۲۰۲۴ تنها ۲۲۶ مورد شکایت خشونت سایبری توسط زنان در اقلیم کوردستان ثبت شده که نشان‌دهنده‌ی آمار پایین‌تر از واقعیت است.

شعار راهبردی کمپین

شعار امسال این کمپین "همراه با یکدیگر برای مقابله با خشونت الکترونیکی علیه زنان و دختران" تعیین شده است. این شعار نشان‌دهنده افزایش خطرات فضای دیجیتالی بر زندگی افراد، به‌ویژه زنان و دختران است. احمد هشدار داد که سوءاستفاده از شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های دیجیتال می‌تواند به انتشار تصاویر و اطلاعات خصوصی منجر شود که آینده و امنیت قربانیان را به خطر می‌اندازد.

اقدامات عملی وزارت امور داخلی

وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان گام‌های عملی در این زمینه برداشته و در توسعه‌ی توانایی‌های فنی پلیس و اداره‌ی تحقیقات مدارک جرم سرمایه‌گذاری کرده است. وزیر امور داخلی اعلام کرد که تا کنون صدها مجرم و گروه‌ مجرم آنلاین دستگیر شده و پرونده‌هایشان به مراجع قضایی ارجاع داده شده است. وی افزود که این اقدامات جان ده‌ها زن و دختر را از خطر نجات داده است. مدیریت عمومی مبارزه با خشونت علیه زنان و خانواده، که بخشی از وزارت امور داخلی است و در سال ۲۰۰۷ تاسیس شده، خط تلفن اضطراری ۱۱۹ را به صورت ۲۴ ساعته ارائه می‌دهد که مشاوره حقوقی و روان‌شناختی رایگان فراهم می‌کند. همچنین، این اداره اپلیکیشن "Safe You" را برای گزارش خشونت خانگی راه‌اندازی کرده است.

مسئولیت جمعی در مقابله با خشونت دیجیتالی

رێبەر احمد مقابله با این پدیده را یک مسئولیت مشترک دانست و از روزنامه‌نگاران، معلمان، خانواده‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی خواست تا برای ایجاد یک محیط دیجیتالی امن همکاری کنند. وی همچنین بر اهمیت رسانه‌ای مسئولیت‌پذیر تاکید کرد که شان، حریم خصوصی و ویژگی‌های فردی زنان را حفظ کند. سازمان‌های ملل متحد، از جمله صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA)، نهاد زنان سازمان ملل (UN Women)، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) و یونیسف (UNICEF)، به طور فعال با دولت اقلیم کوردستان در زمینه مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت همکاری می‌کنند.

تعهد دولت اقلیم کوردستان و نخست‌وزیر بارزانی

وزیر امور داخلی به زنان و دختران کوردستان اطمینان داد که "هرگونه مورد تهدید آنلاین جدی گرفته می‌شود" و تاکید کرد که حق هر زن است که در اقلیم کوردستان احساس امنیت و آرامش کند، چه در زندگی واقعی و چه در دنیای دیجیتال. وی همچنین یادآور شد که نهمین کابینه‌ی دولت اقلیم کوردستان، به رهبری نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان مسرور بارزانی، تلاش‌های راهبردی برای گسترش مشارکت زنان در تمامی عرصه‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های سیاسی و مدیریتی، انجام داده است. بخشی از این تلاش‌ها شامل آموزش ۱۰۰ زن برای تصدی مناصب رهبری و ارشد دولتی است.

پیام نهایی

در پایان سخنرانی خود، رێبەر احمد پیام روشنی ارسال کرد: "خشونت دیجیتالی در جامعه‌ی ما جایی ندارد. بیایید همه با هم برای محافظت از زنان و آینده‌ی دخترانمان تلاش کنیم."