دبیرکل شورای عالی امور زنان و توسعه دولت اقلیم کوردستان، هم‌زمان با آغاز کمپین ۱۶ روزه مبارزه با خشونت علیه زنان، تاکید کرد که خشونت علیه زنان و دختران در هیچ بخشی از جامعه‌ی کوردستان جایی ندارد

روز سه‌شنبه، ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۴ آذر ۱۴۰۴)، هم‌زمان با آغاز کمپین ۱۶ روزه مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان، دکتر خانزاد احمد، دبیرکل شورای عالی امور زنان و توسعه، اظهار داشت که نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان همیشه تاکید کرده که خشونت علیه زنان و دختران در هیچ جای جامعه‌ی کوردستان جایی ندارد. شورای عالی امور زنان و توسعه، به عنوان نهادی کلیدی، مسئول حمایت از حقوق زنان و نظارت بر سیاست‌های دولت اقلیم کوردستان در جهت توانمندسازی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان است.

دبیرکل شورای عالی امور زنان و توسعه خاطرنشان کرد: "دیگر نباید سکوت و روایت‌ها و متون مضر، مانعی در برابر فرد، خانواده، جامعه و دولت برای ساختن کوردستانی عادلانه و برابر برای همگان باشد." وی پیش‌تر نیز تاکید کرده بود که افزایش آمار خشونت لزوماً به معنای افزایش خود خشونت نیست، بلکه نشان‌دهنده‌ی افزایش آگاهی و آمادگی مردم برای گفتگو و گزارش موارد خشونت است.

خانزاد احمد در ادامه گفت: "امسال بر بُعدی اساسی از این مبارزه تمرکز می‌کنیم که همان نقش رسانه‌هاست؛ زیرا داستان‌هایی که روایت می‌کنیم، زبانی که انتخاب می‌کنیم و تصاویری که منتشر می‌کنیم، در شکل‌دهی به درک عمومی، سنت‌ها، فرهنگ و حتی امنیت جامعه نقش دارند." رسانه‌ها ابزاری قدرتمند در جامعه هستند که می‌توانند در اطلاع‌رسانی و شکل‌دهی به افکار عمومی در مورد نقش‌های جنسیتی و مفهوم "ناموس" تاثیرگذار باشند.

وی توضیح داد که مدت‌هاست تجربیات زنان به شیوه‌ای نادرست یا مبالغه‌آمیز به تصویر کشیده شده است. غالباً قربانیان مورد اتهام قرار می‌گیرند و صدایشان به حاشیه رانده می‌شود، یا داستان‌هایشان برای منافع تجاری و سیاسی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. وی این اقدام را نه تنها غیراخلاقی بلکه مضر دانست که تبعیض را عمیق‌تر کرده و اعتماد قربانیان به نهادهایی که برای محافظت از آنها ایجاد شده‌اند، تضعیف می‌کند. شورای عالی امور زنان و توسعه با همکاری وزارت امور داخلی، کمیته‌هایی را برای حفاظت از نامزدهای زن در انتخابات در برابر خشونت تشکیل داده و به احزاب کوردستانی نیز توصیه کرده است تا اقدامات داخلی برای حمایت از نامزدهای زن را فعال کنند.

خانزاد احمد در پایان اظهار داشت که شورای عالی امور زنان و توسعه با همکاری طرف‌های ذی‌ربط، زنان و دختران و روزنامه‌نگاران، منشوری اخلاقی را آماده کرده است.