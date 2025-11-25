باغچلی: بازدید هیئت پارلمان از امرالی تحولی تاریخی است

دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP) ترکیه، بازدید هیئت کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی پارلمان این کشور از امرالی را "تحولی تاریخی" خواند

6 ساعت پیش

دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه، روز سه‌شنبه، ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۴ آذر ۱۴۰۴)، در سخنرانی خود در نشست فراکسیون حزب متبوعش در پارلمان ترکیه گفت: تصمیم کمیسیون پارلمان مبنی بر رفتن به امرالی و دیدار با اوجالان، گامی تاریخی است. وی تاکید کرد که عدم مشارکت برخی از احزاب عضو کمیسیون در این سفر، تاثیری بر روند کار نخواهد گذاشت. باغچه‌لی نقش امرالی را در تحقق هدف "ترکیه‌ای بدون ترور" مهم توصیف کرد و از اعضای هیئت کمیسیون پارلمان ترکیه برای سفر به امرالی قدردانی کرد.

دولت باغچلی در ادامه گفت که حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) و برخی دیگر از احزاب کمیسیون با سفر هیئت به امرالی موافق نبودند. وی افزود: "آنها در ترس زندگی می‌کنند. اما ما با تمام وجود، همراه با هدف ترکیه بدون ترور هستیم."

دوشه‌نبه، ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵ (۳ آذر ۱۴۰۴)، هیئت کمیسیون پارلمان ترکیه با بالگرد از استانبول عازم جزیره‌ی امرالی شد تا با عبدالله اوجالان دیدار کند.