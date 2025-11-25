نخستوزیر اقلیم کوردستان: شرایطی جدید برای تشکیل دولت اقلیم پدید آمده است
مسرور بارزانی و پاتریک دورل درمورد تشکیل کابینهی جدید دولت فدرال تبادلنظر کردند
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، سهشنبه، ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۴ آذر ۱۴۰۴)، از پاتریک دورل، سفیر فرانسه در عراق، استقبال کرد.
بر اساس بیانیهی دولت اقلیم کوردستان، در این دیدار که یان برم، کنسول عمومی فرانسه در اقلیم کوردستان نیز حضور داشت، دربارهی وضعیت عمومی عراق پس از انتخابات مجلس نمایندگان و تلاشها، گفتگوها و رویههای تشکیل کابینهی جدید دولت فدرال عراق تبادل نظر شد.
در این بیانیه همچنین آمده است که در خصوص تلاشها برای تشکیل دهمین کابینهی دولت اقلیم کوردستان نیز گفتگو صورت گرفت. نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان تاکید کرد که شرایط جدیدی برای تشکیل دولت جدید اقلیم به وجود آمده است.