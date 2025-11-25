پرزیدنت بارزانی به هیئت آمریکایی: دولت جدید عراق باید بر اساس قانون اساسی و خواست مردم باشد
کاردار سفارت آمریکا در بغداد پیروزی روند انتخابات مجلس نمایندگان عراق را به پرزیدنت بارزانی تبریک گفت
پرزیدنت مسعود بارزانی، روز سهشنبه، ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۴ آذر ۱۴۰۴)، در پیرمام میزبان هیئتی آمریکایی به ریاست جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در بغداد، بود.
دفتر بارزانی در بیانیهای اعلام کرد که در این دیدار که گوندولن گرین، کنسول عمومی آمریکا در اربیل نیز حضور داشت، کاردار سفارت آمریکا در بغداد پیروزی روند انتخابات مجلس نمایندگان عراق را به پرزیدنت بارزانی تبریک گفت و از تلاشهای وی در جهت موفقیتآمیز بودن این فرآیند قدردانی کرد. وی همچنین دربارهی گامهای بعدی احزاب سیاسی عراق پس از انتخابات برای تشکیل کابینهی جدید دولت فدرال عراق و روابط میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق صحبت کرد.
پرزیدنت بارزانی ضمن خوشآمدگویی به هیئت میهمان، به تشریح مرحلهی پساانتخابات در عراق و تشکیل کابینهی جدید پرداخت که باید بازتابدهندهی خواست تمامی ملت عراق و بر اساس قانون اساسی باشد. وی همچنین در خصوص اقلیم کوردستان، بر ادامهی گفتگوها میان تمامی احزاب کوردستانی برای تشکیل کابینهی جدید دولت اقلیم کوردستان تاکید کرد.
در بخش دیگری از این دیدار، تحولات و چالشهای کلی منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هر دو طرف بر تقویت و تداوم روابط میان آمریکا، اقلیم کوردستان و عراق توافق نظر داشتند.