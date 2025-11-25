تأکید بر اهمیت دولت فراگیر، حقوق اقلیم کوردستان و تداوم صادرات نفت

4 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز سه‌شنبه، ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۴ آذر ۱۴۰۴)، میزبان جوشوا هریس، کاردار سفارت ایالات متحده‌ی آمریکا در عراق، در اربیل بود. این دیدار که با حضور وندی گرین، سرکنسول آمریکا در اقلیم کوردستان انجام شد، به بررسی آخرین تحولات مربوط به تشکیل دولت جدید عراق، روابط دوجانبه‌ی اربیل و واشنگتن و اوضاع کلی عراق اختصاص داشت.

بر اساس بیانیه‌ی دولت اقلیم کوردستان، در این نشست، دو طرف درباره‌ی گسترش روابط دوجانبه، وضعیت عمومی عراق و نتایج آخرین انتخابات مجلس نمایندگان، که در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) برگزار شد، گفت‌وگو کردند. بحث‌ها همچنین شامل مذاکرات جاری برای تشکیل کابینه‌ی جدید عراق بود. هر دو طرف بر ضرورت تشکیل دولتی خدمتگزار تأکید کردند که بدون تبعیض به همه‌ی شهروندان و اقلیت‌های قومی و مذهبی عراق خدمت کند و به حقوق اساسی و فدرال اقلیم کوردستان احترام بگذارد. این موضع‌گیری در حالی است که دادگاه عالی فدرال عراق اختیارات دولت موقت محمد شیاع السودانی را به مسئولیت‌های "سرپرستی" محدود کرده و چالش‌هایی را در مسیر تشکیل دولت آینده ایجاد کرده است.

یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو، لزوم تأمین حقوق مالی و سهم بودجه‌ی اقلیم کوردستان در بودجه‌ی عمومی عراق و تداوم صادرات نفت اقلیم از طریق بندر جیهان ترکیه بود. صادرات نفت اقلیم کوردستان از مارس ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۱) به دلیل رأی یک دادگاه بین‌المللی متوقف شده بود، اما با یک توافق راهبردی در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳ مهر ۱۴۰۴) میان دولت فدرال عراق، دولت اقلیم کوردستان و شرکت‌های نفتی بین‌المللی، صادرات از اوایل اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴) از سر گرفته شد. این توافق به دنبال ماه‌ها مذاکرات پیچیده حاصل شد و مدیریت صادرات نفت اقلیم به شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (SOMO) منتقل شد.

جوشوا هریس، که از ۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۱ شهریور ۱۴۰۴) مسئولیت کارداری سفارت آمریکا در بغداد را بر عهده گرفته است، در بخش دیگری از این گفت‌وگوها، از اصلاحات دولت اقلیم کوردستان در بخش‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه‌ی مالی، تمجید کرد و حمایت واشنگتن را از این اصلاحات ابراز داشت. ایالات متحده‌ی آمریکا به‌طور مکرر اقلیم کوردستان را به عنوان یک شریک راهبردی مهم در عراق و منطقه‌ی وسیع‌تر خاورمیانه قلمداد کرده است. وندی گرین نیز از اوت ۲۰۲۵ (مرداد/شهریور ۱۴۰۴) به عنوان سرکنسول آمریکا در اربیل مشغول به کار است.