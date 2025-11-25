تأکید رئیس اقلیم کوردستان و سفیر هلند بر توسعهی روابط راهبردی و ثبات منطقهای
دیدار رسمی در اربیل به منظور گسترش همکاریها در بحبوحهی تحولات سیاسی عراق و مناطق کوردستانی
نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، روز سهشنبه، ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۴ آذر ۱۴۰۴)، در دیداری با جانت آلبردا، سفیر پادشاهی هلند در عراق، بر پیشبرد روابط دوجانبه و همکاریهای مشترک تأکید کرد. این نشست در اربیل برگزار شد و طی آن، وضعیت عراق، اقلیم کوردستان و مسائل منطقهای، بهویژه نتایج انتخابات مجلس نمایندگان عراق، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این دیدار، هر دو طرف ضمن ابراز تمایل متقابل برای تقویت و گسترش روابط میان هلند و اقلیم کوردستان، بر اهمیت افزایش همکاریها در بخشهای مختلف، بهویژه در حوزههای اقتصادی و کشاورزی، تأکید کردند. هلند از دیرباز شریک مهمی برای اقلیم کوردستان محسوب میشود و از سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱ خورشیدی) کنسولگری خود را در اربیل فعال کرده است. این کشور تاکنون کمکهای بشردوستانه و نظامی قابل توجهی به اقلیم کوردستان ارائه داده و در ائتلاف بینالمللی علیه داعش نیز نقش فعالی ایفا کرده است. پیش از این نیز هلند با اختصاص ۲۵۰ هزار یورو در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶ خورشیدی) به اصلاحات اقتصادی در اقلیم کمک کرده بود. همچنین، هلند در توسعهی بخش کشاورزی اقلیم، بهویژه در صنعت سیبزمینی، نقش کلیدی داشته و به دنبال گسترش این همکاریها به سایر حوزهها مانند لبنیات و طیور است. سفیر هلند در دیدارهای پیشین با مقامات کوردستانی، ثبات سیاسی میان اربیل و بغداد را برای جذب سرمایهگذاری هلند و توسعهی شراکتهای اقتصادی پایدار ضروری دانسته است.
بخش دیگری از گفتوگوها به بررسی آخرین تحولات سیاسی عراق، بهویژه نتایج انتخابات مجلس نمایندگان این کشور، که در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) برگزار شد و نتایج نهایی آن در ۱۷ و ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۶ و ۲۷ آبان ۱۴۰۴) اعلام گردید، اختصاص داشت. رئیس اقلیم کوردستان و سفیر هلند همچنین به تبادل نظر در مورد وضعیت عمومی منطقه و چالشهای مشترک پرداختند. نیچروان بارزانی از سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸ خورشیدی) ریاست اقلیم کوردستان را بر عهده دارد و پیش از آن نیز در چندین دوره نخستوزیر اقلیم بوده است.