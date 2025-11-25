گفت‌وگو با سفیر فرانسه درباره‌ی نتایج انتخابات عراق و تشکیل کابینه جدید اقلیم کوردستان

3 ساعت پیش

پرزیدنت مسعود بارزانی، روز سه‌شنبه، ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۴ آذر ۱۴۰۴)، در پیرمام میزبان پاتریک دورل، سفیر فرانسه در بغداد، بود. در این دیدار که یان برِم، سرکنسول فرانسه در اربیل نیز حضور داشت، سفیر فرانسه موفقیت در انتخابات را به پرزیدنت بارزانی تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که گفتگوها و مذاکرات میان نیروها و احزاب سیاسی در اقلیم کوردستان و عراق به شکلی مؤثر پیش برود تا دولت کارآمدی تشکیل شود که پاسخگوی خواسته‌های مردم عراق باشد.

در این نشست، پرزیدنت بارزانی از نقش تاریخی و راهبردی فرانسه در حمایت از مردم کورد و اقلیم کوردستان قدردانی کرد. روابط فرانسه و اقلیم کوردستان از زمان ریاست جمهوری فرانسوا میتران در دهه‌ی ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی، به‌ویژه با نقش دانیل میتران در کمپین ایجاد منطقه‌ی پرواز ممنوع بر فراز کوردستان در سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰ خورشیدی)، بسیار نزدیک و دوستانه بوده است. فرانسه همچنین در ائتلاف بین‌المللی علیه داعش حضور نظامی داشته و اخیراً نیز مسیری در پارک آندره سیتروئن پاریس را به افتخار نیروهای پیشمرگه کوردستان نامگذاری کرده است. فرانسه همواره بر حمایت خود از امنیت و ثبات عراق و اقلیم کوردستان تأکید کرده و مشوق گفتگو میان اربیل و بغداد برای حل و فصل مسائل باقیمانده است.

در ادامه‌ی این دیدار، اوضاع عراق و منطقه به طور کلی، تحولات سیاسی جاری در فرآیند سیاسی عراق و ثبات منطقه، و همچنین روند تشکیل کابینه‌ی جدید دولت اقلیم کوردستان و روابط میان نیروها و احزاب سیاسی کوردستانی مورد بحث قرار گرفت. این گفتگوها در حالی انجام شد که نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان عراق، که در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) برگزار شد، به تازگی در ۱۷ و ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۶ و ۲۷ آبان ۱۴۰۴) اعلام شده است. پرزیدنت بارزانی در این زمینه، رویکرد پارت دموکرات کوردستان را برای تشکیل کابینه‌ی جدید دولت اقلیم از طریق گفتگو با سایر نیروها و احزاب سیاسی کوردستانی تشریح کرد. پیش‌تر نیز پرزیدنت بارزانی تأکید کرده بود که مردم کورد هرگز نقش حمایتی و مثبت مردم و دولت فرانسه در دوران دشوار را فراموش نخواهند کرد.