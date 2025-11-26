انفجاری مهیب کفرتخاریم سوریه را لرزاند؛ تحقیقات برای یافتن عاملان حادثه ادامه دارد

مرگ و زخمی شدن غیرنظامیان و تخریب گسترده در پی انفجاری نامشخص در حومه غربی ادلب

5 ساعت پیش

شهر کفرتخاریم، واقع در حومه غربی استان ادلب در شمال‌غربی سوریه، امروز چهارشنبه، ۶ آذر ۱۴۰۴ (۲۶ نوامبر ۲۰۲۵) شاهد وقوع یک انفجار قدرتمند بود که به گفته منابع رسمی و رسانه‌های محلی، منجر به زخمی شدن و جان باختن تعدادی از غیرنظامیان و ایجاد خسارات گسترده‌ای در منطقه شد.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) ضمن تأیید وقوع این انفجار، اعلام کرد که تحقیقات برای مشخص شدن منبع و عاملان آن در جریان است. تلویزیون سوریه و شبکه «الإخباریه» نیز گزارش دادند که در پی این حادثه، دود غلیظی آسمان شهر را فراگرفت و اوضاعی از ترس و نگرانی در میان مردم محلی حاکم شد. برخی گزارش‌ها از ۱۰ زخمی حکایت دارند، در حالی که برخی منابع دیگر از دست‌کم ۵ کشته خبر داده‌اند.

به دلیل شدت انفجار، خسارات قابل توجهی به خانه‌ها و وسایل نقلیه اطراف محل حادثه وارد شده و یک ساختمان نیز به طور کامل ویران گردید. هرچند علت دقیق انفجار هنوز مشخص نیست، اما برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای به احتمال وقوع آن در یک انبار مهمات اشاره کرده‌اند. خبرنگار وب‌سایت «عنب بلدی» نیز گزارش داد که پیش از انفجار اصلی، صدای شلیک موشک در شهر شنیده شده که احتمال انبار موشکی بودن محل حادثه را تقویت می‌کند. تیم‌های دفاع مدنی بلافاصله پس از حادثه عملیات جست‌وجو و نجات را برای یافتن قربانیان و مجروحان زیر آوار آغاز کردند. این منطقه در شمال سوریه و در نزدیکی مرز ترکیه، پیش از این نیز شاهد حوادث مشابه و درگیری‌های مداوم میان گروه‌های مسلح ضد رژیم بوده است.