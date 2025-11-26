تشکیل کمیتهای از سوی پارت دموکرات کوردستان برای یکپارچهسازی مواضع سیاسی
مأموریت کمیتهای به توصیهی پرزیدنت بارزانی در پی انتخابات پارلمانی عراق و اقلیم کوردستان
به دنبال برگزاری ششمین دوره انتخابات پارلمانی عراق و اقلیم کوردستان در ماه جاری، امروز چهارشنبه، ۶ آذر ۱۴۰۴ (۲۶ نوامبر ۲۰۲۵)، پارت دموکرات کوردستان (PDK) اعلام کرد که به توصیه پرزیدنت بارزانی، کمیتهای عالیرتبه را برای یکپارچهسازی مواضع نیروها و احزاب سیاسی پیروز در انتخابات تشکیل داده است.
این کمیته که متشکل از هوشیار زیباری، دکتر پشتیوان صادق و علی حسین است، با هدف گفتگو و هماهنگی میان احزاب سیاسی و ایجاد یک اجماع راهبردی در مورد تحولات و روند سیاسی عراق تشکیل شده است. نخستین مقصد این کمیته، دیدار با دفتر سیاسی «یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان» (اتحادیه اسلامی کوردستان) بود که امروز انجام شد.
پیش از این، رأیگیری ویژه ششمین دوره انتخابات پارلمانی در عراق و اقلیم کوردستان در روز یکشنبه، ۱۹ آبان ۱۴۰۴ (۹ نوامبر ۲۰۲۵) و رأیگیری عمومی در روز سهشنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۴ (۱۱ نوامبر ۲۰۲۵) برگزار شد. بر اساس آمارهای کمیسیون مستقل عالی انتخابات عراق (IHEC)، میزان مشارکت در رأیگیری ویژه ۸۲.۴۲ درصد و در رأیگیری عمومی در سراسر کشور حدود ۵۶ درصد گزارش شد. نتایج نهایی این انتخابات در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۴ (۱۷ نوامبر ۲۰۲۵) اعلام گردید و پارت دموکرات کوردستان به عنوان یکی از احزاب اصلی منطقه، سهم قابل توجهی از کرسیها را کسب کرد.