نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان: تنوعبخشی اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی، راهبرد دولت است
مسرور بارزانی در مراسم سنگ بنای کارخانهی «فناوری طلایی ۲» در اربیل بر اهمیت سرمایهگذاری داخلی و خارجی تأکید کرد
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، امروز چهارشنبه، ۶ آذر ۱۴۰۴ (۲۶ نوامبر ۲۰۲۵)، در مراسم آغاز به کار و قرار دادن سنگ بنای فاز دوم کارخانهی «تکنولوژی طلایی ۲» (Golden Technology 2) در اربیل، سخنرانی کرد.
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، ضمن تأکید بر راهبردهای دولت اقلیم کوردستان برای توسعهی اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی، از نقش سرمایهگذاران و همکاریهای بینالمللی قدردانی نمود.
متن کامل سخنرانی نخستوزیر مسرور بارزانی:
به نام خدای بزرگ و مهربان
حضار محترم، بسیار خوش آمدید و از حضور همه شما سپاسگزارم.
روزتان بخیر.
خوشحالم که امروز در کنار شما برای قرار دادن سنگ بنای فاز دوم این شرکت هستم که متعلق به گروه ZMC است و از کاک عمر برای ساخت این دستگاههای فناورانه تشکر میکنم که با همکاری شرکت چینی ترانشن، گوشیهای اینفینیکس و تبلت تولید میکنند.
در واقع، این نوع فعالیتهای صنعتی که در اقلیم کوردستان آغاز شدهاند، بخشی از تلاشهای دولت اقلیم برای تنوع بخشیدن به اقتصاد اقلیم کوردستان است. ما از هر جهت تلاش کردهایم تا اقتصاد خود را متنوع کنیم و به تمامی بخشها اهمیت دهیم. بدون شک، بخش صنعت یکی از بخشهایی است که میتواند بیشترین فرصت شغلی را برای مردم کوردستان ایجاد کند.
از کاک عمر و تمامی سرمایهگذاران دیگری که در کوردستان فعالیت و سرمایهگذاری میکنند، قدردانی میکنم. هم برای پیشرفت اقتصاد کوردستان، هم برای ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر برای جوانان ما، و هم خودشان بدون شک از گسترش فعالیتهای تجاریشان بهرهمند خواهند شد.
آنچه امروز دیدیم مایه خوشحالی بود، زیرا بیشتر نیروی کار در این مجموعه، جوانان توانمند داخلی اقلیم کوردستان بودند. ممکن است چند متخصص خارجی نیز با آنها همکاری کنند؛ اما ما همیشه به تخصص و دانش دوستانمان از خارج نیاز خواهیم داشت تا به ما کمک کنند و دانش جدید را وارد اقلیم کوردستان نمایند تا ما نیز بتوانیم بیشتر از تجربه آنها بهرهمند شویم؛ اما ایجاد این همه فرصت شغلی، بدون شک بار سنگینی را از دوش دولت اقلیم کوردستان برمیدارد.
شنیدم که تاکنون بیش از ۱۰۰ فرصت شغلی برای جوانانی که اینجا کار میکنند، ایجاد شده است، اما با گسترش فعالیتهایشان، هم تولیداتشان از ۴۵ هزار دستگاه در ماه به بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه افزایش خواهد یافت و هم فرصتهای شغلی از ۱۰۰ نفر به بیش از ۴۰۰ نفر خواهد رسید.
امیدوارم تمامی سرمایهگذاران دیگر نیز به این نوع فعالیتها توجه کنند و سرمایهگذاری بیشتری در کوردستان انجام دهند تا با هم کشوری بهتر و آبادتر برای همه بسازیم.
شایسته است از کنسول عمومی محترم کشور چین برای حمایت و پشتیبانی مداومشان از شرکتهای چینی که در اقلیم کوردستان فعالیت میکنند، تشکر کنم. از هیئت سرمایهگذاری که یاریرسان و پشتیبان این نوع فعالیتها هستند، سپاسگزاری میکنم و از وزارت صنعت برای تسهیلاتی که فراهم میکنند تا بتوانیم بخش صنعت را در اقلیم کوردستان به سطح دیگری ارتقا دهیم، قدردانی میکنم.
ما در تمامی گفتگوهایمان با دوستانمان، با کنسولگریها، با سفرا و با شرکتهای خارجی، همیشه تلاش کردهایم و از آنها خواستهایم که به این فکر کنند بخشی از کارهایشان، در ساخت دستگاههایشان، را به اقلیم کوردستان بیاورند. با این کار هم خودشان بهرهمند خواهند شد، از این جهت که ما نیروی کار مؤثر و جوانان توانمندی داریم که میتوانند به کار گرفته شوند، و هم از لحاظ اقتصادی نیز میتوانند سود ببرند، زیرا به نظر من تولید در اقلیم کوردستان ممکن است بسیار ارزانتر تمام شود.
این نوع محصولی که امروز دیدیم، بدون شک با قیمت مناسب در دسترس شهروندان قرار خواهد گرفت، نه تنها در اقلیم کوردستان، بلکه شنیدم که به نقاط دیگر نیز صادر میشوند. امیدوارم در پیشرفت و موفقیت مداوم باشید.
ما میخواهیم بخش صنعت را مانند تمامی بخشهای دیگر بیشتر توسعه دهیم و برای این کار به تجربه خارجی نیاز داریم، نیاز داریم که آنها فناوری پیشرفتهتر کشورهای خود را به اقلیم کوردستان بیاورند، هم از یک سو در ابتدا میتوانند در مونتاژ و اتصال دستگاهها به ما کمک کنند و بخشی از کارهایشان را به اقلیم کوردستان منتقل نمایند، اما در آینده امید ما این است که ما بتوانیم با مواد اولیه طبیعی که در اقلیم کوردستان وجود دارد، بسیاری از آن دستگاههای فناورانهای را که مورد نیاز است در اقلیم کوردستان تولید کنیم و کارخانه از ابتدا تا انتها تمامی تولیداتش داخلی اقلیم کوردستان باشد.
به امید آن روز، ما در خدمت شما خواهیم بود و امیدواریم همه شما موفق باشید و برای تمامی سرمایهگذاران نیز آرزوی موفقیت میکنم و به شما اطمینان میدهم که دولت اقلیم کوردستان در حمایت از شما ادامه خواهد داد. همیشه موفق و سالم باشید و کوردستانمان همواره آباد باشد. بسیار سپاسگزارم.