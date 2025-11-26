مسرور بارزانی در پاسخ به خبرنگاران، بر حمایت از سرمایهگذاران و آرزوی حل مشکلات با بغداد تأکید کرد
نخستوزیر اقلیم کوردستان بر حمایت از بخش خصوصی و اهمیت ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان تاکید کرد و خواستار حل مشکلات بودجه با بغداد شد.
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، در مراسم افتتاح اولین کارخانه تولید گوشی هوشمند و تبلت در اقلیم، ضمن ابراز خشنودی از این پیشرفت، به سوالات خبرنگاران در مورد وضعیت بودجه و تحولات سیاسی پاسخ داد.
نخستوزیر بارزانی در سخنان خود بیان کرد که بسیار خوشحال است که سطح بخش صنعتی در اقلیم کوردستان به جایی رسیده که امکان تولید گوشیهای هوشمند و تبلت در این منطقه فراهم شده است. وی این اقدام را گام نخست خواند و ابراز امیدواری کرد که در آینده تمامی مراحل تولید این دستگاهها، از ابتدا تا انتها، در اقلیم کوردستان انجام شود.
مسرور بارزانی افزود: "این دستاورد با کمک و پشتیبانی شرکتهای خارجی ممکن شده است که بدون شک دانش بیشتری را به اینجا میآورد، اما آنچه که بیش از همه مرا خوشحال کرد، توانایی جوانان خودمان بود؛ زیرا اکثر افرادی که در این کارخانه کار میکنند، جوانان بومی اقلیم کوردستان هستند." او تاکید کرد که این تحول امید زیادی به آیندهای روشنتر و پررونقتر برای کوردستان میبخشد.
نخستوزیر اقلیم کوردستان همچنین اظهار داشت که این دستاورد بار سنگینی را از دوش دولت اقلیم برمیدارد، چرا که مردم دیگر تنها به بخش دولتی و استخدام در آن چشم امید نخواهند داشت. با رونق بخش خصوصی، فرصتهای شغلی ایجاد میشود و جوانان قادر خواهند بود در آنجا به دنبال کار باشند.
روابط با آمریکا و تحولات سیاسی
مسرور بارزانی به افتتاح بزرگترین کنسولگری آمریکا در اربیل نیز اشاره کرد و گفت: "این یک نشانه واضح از قدرت و روابط خوب بین اقلیم کوردستان و ایالات متحده آمریکا است. ما روابط بسیار خوبی با یکدیگر داریم و تاسیس این کنسولگری خود نشانه روشنی است که ما متعهد و امیدواریم که بتوانیم بیش از پیش به یکدیگر کمک کنیم تا به اهداف مشترکمان دست یابیم."
مشکلات بودجه و مطالبات اقلیم کوردستان
در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد تاخیر در پرداخت حقوق کارمندان و وضعیت مذاکرات با بغداد، نخستوزیر بارزانی تاکید کرد که هیچ توجیهی برای تاخیر در پرداخت حقوق وجود ندارد و نباید این تاخیر رخ میداد. وی با ابراز تاسف گفت: "ما اکنون منتظر حقوق ماه نوامبر هستیم، در حالی که دولت فدرال پرداخت حقوق ماه ۱۱ (نوامبر) را آغاز کرده یا در شرف آغاز آن است."
نخستوزیر افزود: "ما همواره در مورد این موضوع گفتگو کردهایم و خواستار آن بودهایم که دولت فدرال حقوق کنونی کارمندان اقلیم کوردستان را به موقع پرداخت کند. اکنون منتظر هستیم و شنیدهایم که قول دادهاند حقوقها را در اسرع وقت ارسال کنند. اما این تنها حقوق ماه نوامبر است. ما به سمت پایان سال حرکت میکنیم و تمام تلاشمان این است که هیچ حقوقی از امسال از دست نرود. ما فشار کاملی بر دولت فدرال وارد میکنیم تا تمام حقوقها را ارسال کند."
بارزانی خاطرنشان کرد: "اگر این اتفاق نیفتد، باید شکایتها به سمت دولت فدرال باشد، زیرا دولت اقلیم تمام تعهدات خود را انجام داده است؛ از تامین درآمدهای غیرنفتی گرفته تا فروش نفت از اقلیم کوردستان به خارج. اینها وظایفی است که اقلیم کوردستان آنها را انجام داده است. اکنون نوبت دولت فدرال است که به وظایف خود عمل کند."
وحدت کوردها در پارلمان عراق
در مورد گفتوگوها با دیگر طرفها، نخستوزیر بارزانی اظهار داشت که این سوال قبلاً نیز مطرح شده و پاسخ دادهایم که شرایط مناسبی برای آن فراهم نشده است. وی توضیح داد: "ما قبل از انتخابات دولت عراق تلاش زیادی کردیم تا دولت اقلیم کوردستان تشکیل شود، که در آن زمان قطعاً انعطافپذیری و فرصتهای بیشتری وجود داشت."
مسور بارزانی افزود: "اما دیگر احزاب ترجیح دادند که موضوع به بعد از انتخابات عراق موکول شود، و اکنون نیز، همانطور که خودشان خواستهاند، شرایطی پیش نیامده است. ما نیز بر اساس همین شرایط عمل میکنیم."
در پاسخ به سوال دیگری دربارهی اشارهی پرزیدنت بارزانی در یک مجمع به یکپارچگی احزاب کورد در پارلمان عراق و اینکه آیا حزب خاصی پیشگام شده است، نخستوزیر مسرور بارزانی گفت: "رهنمودهای پرزیدنت بارزانی روشن است که باید یک موضع واحد از سوی کوردها، بهویژه در عراق فدرال، در نظر گرفته شود."
وی افزود: "پارت دموکرات کوردستان نیز ابتکار عمل را به دست گرفته و کمیتهای تشکیل داده است. آنها با دیگر احزاب دیدار میکنند تا بتوانیم حداقل احزاب را به هم نزدیکتر کرده و منافع اقلیم کوردستان را پیش ببریم."
در مورد اینکه آیا این پست (اشاره به ریاست جمهوری/نخستوزیری) به نفع یک حزب خاص تعیین شده است، بارزانی با قاطعیت پاسخ داد: "خیر، به هیچ وجه. ما بر این موضوع تاکید داریم که این پست باید برای کوردها باشد، اما باید در میان کوردها توافق حاصل شود. در حال حاضر، به هیچ وجه به نفع یک طرف خاص نهایی نشده است."
حمایت از سرمایهگذاری در اربیل
در پایان، در خصوص سوالی مربوط به کارخانههای اتومبیل در اربیل، نخستوزیر بارزانی گفت: "امیدوارم بسیاری از شرکتهای دیگر نیز در اربیل مستقر شوند. من از جزئیات دقیق آن بیخبرم، اما ما از هر شرکتی که بخواهد در اقلیم کوردستان فعالیت کند، حمایت میکنیم."