دیدار نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان با نویسندهی برجستهی کورد جان دوست
نخستوزیر مسرور بارزانی بر حمایت دولت از فرهنگ و آزادی بیان تأکید کرد؛ بررسی نقش روشنفکران در اعتلای زبان و ادب کوردی
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، امروز چهارشنبه، ۵ آذر ۱۴۰۴ (۲۶ نوامبر ۲۰۲۵)، از جان دوست، نویسنده و شاعر برجستهی کورد، استقبال کرد.
این دیدار با محوریت گفتگو پیرامون وضعیت فرهنگی در کوردستان و اهمیت نقش روشنفکران در توسعهی زبان، ادبیات و فرهنگ کوردی برگزار شد.
جان دوست، ادیبی از کوبانی در آلمان
جان دوست، که برخی او را ژاندوست نیز میخوانند، شاعر، نویسنده، رماننویس و مترجم سرشناس کورد سوری است که در سال ۱۹۶۵ در کوبانیِ سوریه متولد شد. او پس از تحصیل در رشتهی علوم طبیعی در دانشگاه حلب، از سال ۲۰۰۰ میلادی به آلمان مهاجرت کرده و در سال ۲۰۰۸ تابعیت آلمان را کسب کرده است. جان دوست به زبانهای کوردی کُرماجی و عربی قلم میزند و بسیاری از آثارش به فارسی، ایتالیایی، ترکی و اسپانیایی ترجمه شدهاند. از مهمترین فعالیتهای او میتوان به ترجمهی شاهکار ادبی «مم و زین» اثر احمد خانی، حماسهی ملی ملت کورد، به زبان عربی اشاره کرد.
او همچنین رمانها و مجموعهشعرهای متعددی از جمله "کلا دمدمه"، "مسیر امن"، "اتوبوسی سبز حلب را ترک میکند"، "کوبانی"،"اسیر فرانسوی"، "میرنامه" و "مژاباد" را در کارنامهی ادبی خود دارد. جان دوست افتخارات متعددی کسب کرده است؛ از جملهی این جوایز میتوان به جایزهی داستان کوتاهِ کوردی در سال ۱۹۹۳، جایزهی شعر جگرخوین در سال ۲۰۱۲، جایزهی حسین عارف در سال ۲۰۱۴ و جایزهی شرافتنامه برای زبان و فرهنگ کوردی در سال ۲۰۲۱ یا ۲۰۲۲ اشاره کرد. رمان «مسیر امن» او در سال ۲۰۲۴ موفق به دریافت نخستین جایزهی ترجمهی "بیت الغشام دار عرب" شد و رمان "اسیر فرانسوی" نیز در سال ۲۰۲۵ به فهرست بلند نامزدهای جایزهی جهانی رمان عربی (بوکر) راه یافت. وی همچنین سردبیر مجلهی ماهانهی "کوردستان بالعربی' است که در اربیلِ پایتخت اقلیم منتشر میشود.
حمایت دولت اقلیم کوردستان از فرهنگ و هنر
در این نشست، نخستوزیر مسرور بارزانی ضمن تقدیر از فعالیتها و آثار ادبی جان دوست، تعهد دولت اقلیم کوردستان را به گسترش حوزههای فرهنگی و هنری، پشتیبانی از روشنفکران و حمایت از آزادی بیان و فعالیتهای فرهنگی و هنری تأکید کرد. این گفتگوها در راستای تقویت جنبش فرهنگی در مناطق کوردستانی و ارتقای جایگاه زبان و ادبیات کوردی صورت گرفت.