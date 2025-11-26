افغانستان حملات اخیر پاکستان را نقض حاکمیت خود می‌داند؛ پاکستان اتهامات را بی‌اساس خواند و بر عدم هدف‌گیری غیرنظامیان تأکید کرد

3 ساعت پیش

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان در افغانستان، روز چهارشنبه، ۵ آذر ۱۴۰۴ (۲۶ نوامبر ۲۰۲۵)، حملات هوایی منتسب به پاکستان در ولایت‌های پکتیکا، خوست و کنر را به شدت محکوم کرد. او این حملات را "نقض آشکار حاکمیت افغانستان" دانست و تهدید کرد که در "زمان مناسب" به این "تجاوز" پاسخ داده خواهد شد.

به گفته مجاهد، در این حملات هوایی که شب دوشنبه (۳ آذر ۱۴۰۴) انجام شد، دست‌کم ۱۰ غیرنظامی از جمله ۹ کودک (پنج پسر و چهار دختر) و یک زن کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند. او افزود که یکی از این حملات در ولسوالی گربز ولایت خوست، خانه یک شهروند غیرنظامی را هدف قرار داده و آن را به طور کامل ویران کرده است. سخنگوی طالبان اظهار داشت که چنین اقداماتی "جز تشدید بحران و رسوایی برای پاکستان" نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

در مقابل اظهارات سخنگوی طالبان، ژنرال احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان و مدیرکل روابط عمومی نیروهای مسلح این کشور، ادعاهای طالبان مبنی بر حمله پاکستان به افغانستان را "بی‌اساس و از نظر واقعیت نادرست" توصیف کرد. چودری تأکید کرد که ارتش پاکستان هرگز غیرنظامیان را در داخل افغانستان هدف قرار نداده است و "هر زمان که پاکستان عملیاتی انجام دهد، آن را آشکارا اعلام می‌کند و مسئولیتش را نیز بر عهده می‌گیرد". او همچنین خاطرنشان کرد که "جنگ اسلام‌آباد علیه تروریست‌ها است، نه مردم افغانستان" و "هیچ تفاوتی بین طالبان خوب و بد وجود ندارد". سخنگوی ارتش پاکستان با اشاره به وضعیت موقت دولت طالبان، از این حکومت خواست که "به عنوان یک دولت، و نه به عنوان بازیگران غیردولتی" عمل کند. پاکستان همچنین نگرانی خود را از استفاده گروه‌های شبه‌نظامی از جمله تحریک طالبان پاکستان (TTP) از خاک افغانستان برای انجام حملات فرامرزی ابراز کرده و خواهان اقدام کابل علیه این گروه‌ها شده است. این حملات در پی یک حمله انتحاری در پیشاور پاکستان در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵ (۳ آذر ۱۴۰۴) رخ داد که سه افسر را کشت و ۱۱ نفر را زخمی کرد و همچنین یک حمله انتحاری دیگر در اسلام‌آباد در اوایل ماه جاری ۱۲ کشته برجای گذاشته بود.

روابط پرتنش میان افغانستان و پاکستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱ و به ویژه پس از درگیری‌های مرگبار مرزی در اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴) که حدود ۷۰ نفر در هر دو طرف کشته شدند، رو به وخامت گذاشته است. با وجود سه دور مذاکره با میانجی‌گری قطر و ترکیه در دوحه و استانبول در اکتبر و اوایل نوامبر ۲۰۲۵، با هدف تحکیم آتش‌بس و ایجاد سازوکار نظارتی، این گفتگوها تاکنون به "هیچ راه‌حل عملی" و توافقی پایدار دست نیافته‌اند. پاکستان معتقد است طالبان از ارائه تضمین کتبی در مورد عدم استفاده تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان خودداری کرده است. همچنین، به دلیل تشدید تنش‌های امنیتی، پاکستان گذرگاه‌های مرزی اصلی خود را بسته و تبادلات تجاری با افغانستان را به حالت تعلیق درآورده است. ژنرال چودری همچنین به تهدید فزاینده ناشی از تسلیحات آمریکایی باقی‌مانده در افغانستان اشاره کرد که در ۲۹ حادثه تروریستی در پاکستان مورد استفاده قرار گرفته‌اند.