پرزیدنت بارزانی بر راهبرد وحدت کوردها در سوریه و گفتگو با دمشق تأکید کرد

دیدار با هیئت پارت دموکرات کوردستان سوریه در اربیل؛ تمرکز بر یکپارچگی گروه‌های کوردی و راه‌حل‌های سیاسی.

2 ساعت پیش

پرزیدنت مسعود بارزانی، روز چهارشنبه، ۵ آذر ۱۴۰۴ (۲۶ نوامبر ۲۰۲۵)، در اربیل با دبیر و اعضای دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان سوریه (PDK-S) دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست، بر اهمیت یکپارچگی و هماهنگی میان احزاب کوردی در سوریه، و همچنین اتکا به شیوه گفتگو و تفاهم با دولت سوریه تأکید شد. پرزیدنت بارزانی همواره بر لزوم وحدت داخلی کوردها در سوریه و سپس ارائه مطالبات مشترک به دمشق تأکید کرده است. وی معتقد است که "اگر کوردها متحد باشند، قوی هستند" و عدم یکپارچگی می‌تواند "فرصت‌ها را از دست بدهد".

اوضاع سیاسی سوریه و رهنمودهای پرزیدنت بارزانی

در این گفتگو، تبادل نظر درباره اوضاع سیاسی و آخرین تحولات سوریه صورت گرفت. با توجه به تحولات پس از سقوط رژیم بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳)، فشارها بر کوردها برای مذاکره با دولت جدید در دمشق افزایش یافته است. پرزیدنت بارزانی در گذشته نیز به کوردها در سوریه توصیه کرده است که "مذاکرات را حفظ کنند و از درگیری اجتناب ورزند" و "گفتمان کوردی را متحد سازند و اجازه ندهند تأثیرات خارجی، مطالبات کوردی را دیکته کنند". او همچنین خواستار آن شده است که مقامات جدید در سوریه حقوق کوردها را به رسمیت بشناسند و اظهارات مثبت خود را به "اقدامات ملموس" تبدیل کنند. پرزیدنت بارزانی از سیستم فدرالیسم به عنوان "بهترین الگو برای توزیع عادلانه قدرت و منابع در کشورهای دارای تنوع" حمایت کرده است. وی همچنین حضور پ‌ک‌ک در سوریه را یک "مشکل قابل توجه" دانسته که به "مداخله ترکیه" توجیه می‌دهد. این دیدار در راستای تلاش‌های راهبردی پرزیدنت بارزانی برای تقویت همبستگی کوردی و تضمین حقوق مردم کورد در آینده سیاسی سوریه صورت می‌گیرد.