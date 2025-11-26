سوریه: پنج کشته در پی انفجار انبار مهمات در ادلب
تعداد قربانیان انفجار انبار تسلیحات در شمال غرب سوریه به پنج تن رسید
در پی انفجار یک انبار مهمات در استان ادلب در شمال غرب سوریه در روز چهارشنبه، ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۶ آذر ۱۴۰۴)، پنج نفر کشته و ۹ تن دیگر زخمی شدند. این حادثه در شهرک کفرتخاریم، از توابع استان ادلب، روی داد و گفته میشود چندین نفر همچنان زیر آوار محبوس هستند.
خبرگزاری دولتی سوریه، سانا، گزارش داد که یک انفجار بزرگ در انبار مهمات در شهرک کفرتخاریم رخ داده است. به گفته اداره امنیت داخلی ادلب، این انفجار در یک انبار حاوی موشک و مهمات اتفاق افتاده و ناشی از فعالیتهای در حال انجام در یک کارگاه نزدیک به محل بوده است.
مدیر شهرک کفرتخاریم اعلام کرده است که تیمهای امداد و نجات در تلاش برای یافتن و خارج کردن تعدادی از قربانیان و مجروحان هستند که هنوز زیر آوار انبار باقی ماندهاند. گروههای دفاع مدنی سوریه، موسوم به کلاهسفیدها، نیز در عملیات امداد و نجات شرکت دارند. تلویزیون دولتی سوریه و دیدهبان حقوق بشر سوریه، یک گروه نظارتی مستقر در بریتانیا، نیز گزارشهایی مشابه ارائه کردهاند.
استان ادلب در شمال غرب سوریه، مدتها پایگاه گروههای شورشی و جهادی بوده است. این منطقه شاهد حوادث مشابهی در گذشته نیز بوده است. از جمله، در ماه اوت (مرداد) گذشته، انفجار دیگری در یک انبار تسلیحات در حومه ادلب چهار کشته برجای گذاشت و در ماه ژوئیه (تیر)، در پی انفجاری در انبار مهمات متعلق به حزب اسلامی ترکستان در شهر معرة مصرین، ۱۲ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند. برخی منابع محلی به کردستان۲۴ گفتهاند که انبار مهمات منفجر شده متعلق به یکی از گروههای مسلح بوده و در یک منطقه مسکونی قرار داشته است. دیدهبان حقوق بشر سوریه بارها بر لزوم دور نگه داشتن انبارهای تسلیحات و مهمات از مناطق مسکونی برای حفظ جان غیرنظامیان تاکید کرده است. این انفجارها غالباً به دلیل نگهداری نامناسب مهمات یا کار بر روی آنها رخ میدهند.
لازم به ذکر است که جنگ داخلی سوریه در دسامبر سال گذشته (آذر ۱۴۰۳) با سرنگونی دولت بشار اسد به پایان رسید.