وندی گرین: روابط آمریکا و کوردستان تاریخی و راهبردی است
کنسول عمومی آمریکا با اشاره به تاریخچهی همکاریهای دوجانبه، از چشمانداز گسترش روابط اقتصادی میان ایالات متحده و اقلیم کوردستان استقبال کرد
وندی گرین، کنسول عمومی آمریکا در اربیل دچهارشنبه، ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۵ آذر ۱۴۰۴)، در مراسم گشایش فروشگاهی ویژه محصولات غذایی آمریکایی اظهار داشت که روابط میان آمریکا و اقلیم کوردستان تاریخی است.
خانم گرین که از ماه اوت ۲۰۲۵ (مرداد ۱۴۰۴) و با تقریباً ۲۵ سال تجربهی دیپلماتیک، به عنوان اولین کنسول عمومی زن آمریکا در اقلیم کوردستان فعالیت میکند، این افتتاحیه را گامی در جهت تقویت روابط دوجانبه و ارائهی محصولات مورد نیاز مردم دانست.
تاریخچهی غنی روابط دوجانبه
روابط میان ایالات متحده و کوردستان پیشینهای دیرینه دارد که به جنگ جهانی اول بازمیگردد؛ زمانی که پرزیدنت وودرو ویلسون از ایدهی خودمختاری برای کوردها حمایت کرد. این روابط در سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰) با ارائهی کمکهای بشردوستانه و ایجاد منطقهی پرواز ممنوع توسط آمریکا که به تشکیل دولت اقلیم کوردستان انجامید، شکلی رسمیتر به خود گرفت. همکاریها پس از سقوط رژیم بعث در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) و به ویژه در مبارزه با داعش، جایی که نیروهای پیشمرگ کورد همپیمانان راهبردی آمریکا بودند، تعمیق یافت. ایالات متحده دولت اقلیم کوردستان را شریکی راهبردی برای حفظ امنیت و ثبات در خاورمیانه میداند.
تقویت پیوندهای اقتصادی
خانم گرین در سخنان خود با اشاره به تقاضای بالا برای محصولات آمریکایی در اقلیم کوردستان، تأکید کرد که تأسیس یک کسبوکار و ایجاد پلی میان آمریکا و کوردستان آسان نیست. او افزود: "سپاسگزارم برای فرصتی که میتوانم در اینجا نماینده آمریکا باشم، در مکانی که تاریخچهای قوی و عمیق دارد." گشایش کنسولگری جدید آمریکا در ، که یکی از بزرگترین مراکز دیپلماتیک آمریکا در جهان محسوب میشود، نمادی از این روابط پایدار است. آمریکا به دنبال تقویت پیوندهای اقتصادی از طریق توافقنامههای نفتی و سرمایهگذاری در بخشهایی مانند ساختوساز، فناوری، زیرساختها، مواد غذایی و کشاورزی است. هیئتهای تجاری آمریکایی به طور مداوم برای بررسی فرصتهای سرمایهگذاری از اقلیم کوردستان بازدید میکنند و اتاق بازرگانی آمریکا در کوردستان نیز به طور فعال از شرکتهای آمریکایی در منطقه حمایت میکند. اقلیم کوردستان، به عنوان یک منطقه با ثبات و طرفدار آمریکا، غنی از منابع طبیعی، به ویژه نفت و گاز، مقصدی جذاب برای سرمایهگذاری خارجی است.