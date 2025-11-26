حملهی پهپادی به میدان گازی "کورمور" در کوردستان، تولید برق را متوقف کرد
حمله به میدان گازی کورمور، منجر به توقف کامل صادرات گاز به نیروگاهها و کاهش چشمگیر تولید برق در سراسر اقلیم کوردستان شد
میدان گازی راهبردی کورمور در چمچمال واقع در استان سلیمانیه چهارشنبه، ۵ آذر ۱۴۰۴ (۲۶ نوامبر ۲۰۲۵)، ، هدف حملهی پهپادی قرار گرفت که به توقف کامل تولید گاز و قطع گستردهی برق در اقلیم کوردستان منجر شد.
به گزارش "کوردستان ۲۴"، این حمله با دو پهپاد صورت گرفته و در پی آن، زنگهای هشدار در میدان به صدا درآمده است. هاوژین جمال، خبرنگار کوردستان ۲۴، تأیید کرد که تولید گاز در میدان کورمور پس از این حملات متوقف شده و یک انبار گاز نیز طعمه حریق گشته که آتشسوزی بزرگی را به دنبال داشته است.
اطلاعیهی مشترک وزارتخانههای برق و منابع طبیعی
بامداد پنجشنبه، ۶ آذر ۱۴۰۴ (۲۷ نوامبر ۲۰۲۵)، وزارتخانههای برق و منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان با صدور بیانیهای مشترک، تأیید کردند که حملهی پهپادی در ساعت ۲۳:۳۰ چهارشنبه شب (۵ آذر ۱۴۰۴) به میدان گازی کورمور، صادرات کامل گاز به نیروگاههای برق را متوقف کرده است. این دو وزارتخانه اعلام کردند که تیمهایشان در کنار شرکت "دانا گاز" (Dana Gas)، اپراتور میدان، در حال بررسی پیامدهای حادثه و تلاش برای عادیسازی اوضاع هستند.
کاهش چشمگیر تولید برق در اقلیم
ادارهی کنترل برق اقلیم کوردستان نیز اعلام کرد که در پی این حمله، ۲۶۰۰ مگاوات از ظرفیت شبکهی ملی برق کاهش یافته است. معاون این اداره به "کوردستان ۲۴" گفت که پیش از حمله، نزدیک به ۴۰۰۰ مگاوات برق در شبکهی اقلیم موجود بوده، اما اکنون تنها ۱۵۰۰ مگاوات باقی مانده که به صورت مساوی بین مشترکان در سراسر اقلیم کوردستان توزیع میشود. وی تأکید کرد که این کاهش شدید بر ساعات تأمین برق مشترکان تأثیر منفی خواهد گذاشت.
اهمیت راهبردی میدان کورمور و اپراتور آن
میدان گازی کورمور، که در منطقهی قادرکرم از توابع شهرستان چمچمال در استان سلیمانیه قرار دارد، از سال ۲۰۰۳ میلادی تحت کنترل دولت اقلیم کوردستان بوده است. تولید گاز در این میدان از اکتبر ۲۰۰۸ (مهر ۱۳۸۷) آغاز شد و این میدان به عنوان بزرگترین میدان گازی غیرهمراه در عراق شناخته میشود. کنسرسیوم "پرل پترولیوم" (Pearl Petroleum) که شامل شرکتهای "دانا گاز" و "کرسنت پترولیوم" (Crescent Petroleum) امارات متحده عربی (هر کدام با ۳۵ درصد سهام) و همچنین شرکتهای "او.ام.وی" (OMV) اتریش، "مول" (MOL) مجارستان و "آر.دبلیو.ای" (RWE) آلمان (هر کدام با ۱۰ درصد سهام) است، بهرهبرداری از این میدان را بر عهده دارد.
گاز تولیدی کورمور نقشی حیاتی در تأمین برق اقلیم کوردستان ایفا میکند و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از نیازهای برق منطقه را پوشش میدهد. علاوه بر این، این میدان به استانهای کرکوک و نینوا نیز گاز عرضه میکند. تولید روزانه این میدان اخیراً و با تکمیل پروژهی توسعه KM250 در اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴) که هشت ماه زودتر از موعد مقرر به بهرهبرداری رسید، به ۷۵۰ میلیون فوت مکعب استاندارد افزایش یافته است. این پروژه ۱.۱ میلیارد دلاری، ظرفیت جدید ۲۵۰ میلیون فوت مکعبی را اضافه کرده است.
سابقهی حملات و افزایش نگرانیها
میدان گازی کورمور در سالهای اخیر بارها هدف حملات پهپادی و راکتی قرار گرفته است؛ به طوری که تنها در دو سال گذشته حداقل هشت تا نُه بار مورد حمله قرار گرفته است. در آوریل ۲۰۲۴ (فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳)، یک حملهی پهپادی به این میدان منجر به کشته شدن چهار کارگر یمنی شد و تولید گاز و برق را به شدت مختل کرد. این حملات اغلب به گروههای شبهنظامی در عراق نسبت داده میشوند.
مقامات کورد پیشتر نیز از دولت مرکزی بغداد خواستهاند تا مسئولیت دفاع هوایی از این تأسیسات راهبردی را بر عهده بگیرد و برای جلوگیری از حملات بیشتر اقدام کند. مشاهدهی چندین پهپاد در آسمان میدان کورمور در روزهای اخیر و شلیک نگهبانان میدان به سمت آنها، نشاندهندهی تشدید تهدیدات امنیتی در منطقه است. این حملات مکرر بر امنیت انرژی اقلیم کوردستان و همچنین برنامههای راهبردی برای صادرات گاز به اروپا از طریق ترکیه، تأثیر منفی میگذارد.