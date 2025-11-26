نخستوزیر اقلیم کوردستان حمله به میدان گازی کورمور را به شدت محکوم کرد
نخست از جامعه جهانی خواست در برابر تروریسم در بعد دفاعی به اقلیم کوردستان کمک کنند
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، پس از حملهی پهپادی به میدان راهبردی گازی کورمور، بر ضرورت شناسایی و مجازات عاملان و همچنین تأمین سیستمهای دفاعی برای محافظت از زیرساختهای حیاتی تأکید کرد.
نخستوزیر اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، حمله به میدان گازی کورمور را به شدت محکوم کرد و خواستار عدم تکرار این جنایات توسط تروریستها شد. صبح روز پنجشنبه، ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۶ آذر ۱۴۰۴)، مسرور بارزانی در حساب کاربری خود در شبکهی اجتماعی ایکس نوشت: «حملهی بزدلانه به میدان گازی کورمور را به شدت محکوم میکنم.» این میدان که در شهرستان چمچمال استان سلیمانیه واقع شده، یکی از بزرگترین میادین گازی در عراق است و نقش حیاتی در تأمین انرژی برق اقلیم کوردستان و استانهای کرکوک و نینوا دارد. میدان گازی خور مور توسط کنسرسیوم «پرل پترولیوم» که شامل شرکتهای دانا گاز و کرسنت پترولیوم و همچنین شرکتهای اروپایی OMV، MOL و RWE است، اداره میشود.
فراخوان به دولت فدرال عراق برای اقدام قاطع
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان در ادامه، از دولت فدرال عراق خواست تا با قاطعیت عاملان این حمله را شناسایی و مجازات کند. وی همچنین هشدار داد که تروریستهای قبلی یا هر گروه دیگری که در پشت این حملات هستند، نباید اجازه یابند این جنایات را تکرار کنند یا مانند گذشته با قرار وثیقه آزاد شوند. این میدان در سالهای اخیر بارها هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است؛ به طوری که طبق گزارشها، تا فوریه ۲۰۲۵، حداقل نُه حمله در چهار سال گذشته صورت گرفته بود. در آوریل ۲۰۲۴ (فروردین ۱۴۰۳)، یک حملهی پهپادی به این میدان به کشته شدن چهار کارگر منجر شد و تولید برق را برای نزدیک به یک هفته متوقف کرد. مقامات کوردستان بارها این حملات را به گروههای شبهنظامی وابسته به ایران نسبت دادهاند. این حملات زیرساختهای انرژی منطقه را به خطر انداخته و بر ثبات و سرمایهگذاریها تأثیر منفی گذاشته است.
درخواست کمک دفاعی از شرکای بینالمللی
مسرور بارزانی در بخش دیگری از اظهارات خود، از ایالات متحدهی آمریکا و شرکای بینالمللی خواست تا سیستمهای دفاعی لازم را برای حفاظت از زیرساختهای حیاتی اقلیم کوردستان فراهم کنند. وی تأکید کرد که این کمک برای جلوگیری از تکرار حملات علیه مردم و پیشرفت اقلیم ضروری است. کنگره ایالات متحده در سالهای اخیر اقداماتی را برای تجهیز نیروهای پیشمرگه و نیروهای امنیتی عراق به سیستمهای دفاع هوایی برای مقابله با حملات موشکی، راکتی و پهپادی انجام داده است. این تلاشها در پی حملات مکرر به مناطق کوردستانی و پایگاههای آمریکایی در عراق، که اغلب توسط گروههای وابسته به ایران صورت میگیرد، تشدید شده است. مقامات اقلیم کوردستان بر این باورند که تأمین این سیستمها نه تنها از غیرنظامیان محافظت میکند، بلکه عامل بازدارندهی قدرتمندی در برابر تشدید تنشها خواهد بود.