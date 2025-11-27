فرماندهی عملیات مشترک عراق حمله پهپادی به میدان گازی کورمور را «اقدام تروریستی خطرناک» توصیف کرد

5 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – در پی حمله به میدان گازی کورمور، نخست وزیر اقلیم کوردستان از شرکای بین‌المللی از جمله ایالات متحده خواست که برای محافظت از زیرساخت‌های غیرنظامی در اقلیم کوردستان، سیستم‌های دفاعی مورد نیاز را تامین کنند.

ساعت ۱۱:۳۰ شب گذشته میدان گازی کورمور مورد حمله پهپادی ناشناس قرار گرفت که منجر به آتش‌سوزی در یکی از مخازن اصلی تاسیسات راهبردی گاز شد و تعطیلی فوری منابع گاز نیروگاه‌های تولید برق اقلیم کوردستان و کاهش قابل توجهی در تولید برق را به دنبال داشت.

فرماندهی عملیات مشترک عراق، امروز پنجشنبه ۲۷ نوامبر در بیانیه‌ای حمله پهپادی به میدان گازی کورمور در استان سلیمانیه را «اقدام تروریستی خطرناک» توصیف کرد که به طور مستقیم امنیت اقتصادی عراق و منافع شهروندان آن را هدف قرار ‌داده است.

در بیانیه‌ آمده است این حمله که ساعت ۱۱:۳۰ چهارشنبه شب رخ داده، منجر به آتش‌سوزی در یکی از مخازن اصلی تاسیسات راهبردی گاز شده است.

همچنین تاکید کرد که حمله تلفات جانی در پی نداشته است، اما هشدار داد که نشان دهنده اقدامی عمدی برای جلوگیری از تلاش‌هایی است که با هدف تحکیم امنیت و ثبات اقتصادی عراق انجام می‌شوند.

بیانیه خاطرنشان کرد که حمله علاوه بر آسیب رساندن به منابع ملی و زیرساخت‌های حیاتی انرژی، پیامدهای منفی برای شبکه برق، به ویژه در اربیل و سلیمانیه خواهد داشت.

حمله کاهش قابل توجهی در تولید برق ایجاد کرد.

میدان گازی کورمور به عنوان یکی از حیاتی‌ترین میادین گازی در اقلیم کوردستان و عراق شناخته شده است. این میدان که توسط شرکت داناگاز و شرکای آن اداره می‌شود، از طریق یک شبکه خط لوله به طول تقریبی ۱۸۰ کیلومتر، سوخت نیروگاه‌های چمچمال، بازیان و اربیل را تامین می‌کند و بیش از ۲۰۰۰ مگاوات برق تولید می‌کند. ظرفیت تولید آن در دو سال گذشته افزایش یافته و پس از تکمیل طرح توسعه KM250 به حدود ۷۵۰ میلیون فوت مکعب استاندارد در روز رسیده است.

در طول چهار سال گذشته، این میدان بارها مورد هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است که باعث توقف موقت تولید و قطع گسترده برق در سراسر اقلیم کوردستان شده است.

در ژانویه ۲۰۲۴، یک حمله پهپادی تولید را متوقف کرد و باعث قطع شدید برق شد. حمله دیگری در آوریل ۲۰۲۴ منجر به کشته شدن چهار کارگر یمنی و توقف کامل جریان گاز شد. این میدان نفتی در فوریه ۲۰۲۵ دوباره مورد حمله پهپادی قرار گرفت.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، بامداد امروز پنجشنبه، حمله شب گذشته را به شدت محکوم کرد و از بغداد خواست تا عاملان آن را شناسایی و مجازات کند.

نخست وزیر این حمله را "بزدلانه" توصیف و تاکید کرد که نباید به عاملان - چه گروه‌های تروریستی شناخته شده و چه سایرین - اجازه داده شود از مجازات بگریزند، همانطور که در حوادث قبلی رخ داده است.

بارزانی گفت:"تروریست‌های شناخته یا هر کسی که عامل حملات امشب باشد، نباید اجازه تکرار این جنایات یا مانند گذشته آزادی با قرار وثیقه را داشته باشند."

نخست وزیر همچنین از شرکای بین‌المللی عراق، از جمله ایالات متحده، خواست تا سیستم‌های دفاعی مورد نیاز فوری را برای محافظت از زیرساخت‌های غیرنظامی در اقلیم کوردستان تامین کنند. وی تاکید کرد که اقدامات حمایتی و بازدارنده پیشرفته برای محافظت از شهروندان و حفظ پیشرفت اقتصادی پایدار، به ویژه در بحبوحه تلاش‌های مکرر برای تضعیف بخش انرژی اقلیم، ضروری است.

دولت اقلیم کوردستان، امروز پنجشنبه اعلام کرد که پس از حمله به کورمور، انتقال گاز به نیروگاه‌های برق در سراسر اقلیم کوردستان را به حالت تعلیق درآورده است.

وزارت منابع طبیعی و وزارت برق در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که تیم‌های تخصصی آنها در ارتباط مستقیم با شرکت داناگاز هستند تا تاثیر این حادثه را ارزیابی کرده و روند از سرگیری عملیات را آغاز کنند.

این وزارتخانه‌ها توضیح دادند که این تعلیق یک اقدام احتیاطی با هدف تضمین ایمنی و بررسی خسارات احتمالی است و افزودند که تلاش‌ها برای تثبیت وضعیت و ازسرگیری انتقال گاز به نیروگاه‌ها در اسرع وقت ادامه دارند.

میدان گازی کورمور، همچنان مرکز تولید انرژی در اقلیم کوردستان است و حمله به آن نگرانی‌ها در مورد حفاظت از زیرساخت‌ها را افزایش می‌دهد.

امید احمد، سخنگوی وزارت برق، به کوردستان24 گفت که این حمله منجر به کاهش 80 درصدی برق‌رسانی در اقلیم کوردستان خواهد شد.

با اینکه فرماندهی عملیات مشترک حمله را یک اقدام تروریستی خوانده و حمله کاهش قابل توجه برق در اقلیم کوردستان را موجب می‌شود و دولت اقلیم کوردستان صادرات گاز را به حالت تعلیق درآورده است، درخواست نخست وزیر اقلیم برای پاسخگویی و حمایت بین‌المللی، نشان‌دهنده نگرانی فزاینده در مورد هدف قرار گرفتن مداوم شریان حیاتی انرژی منطقه است.

