بارگاه بارزانی: زمان آن فرا رسیده که در واکنش به این دستدرازیها اقدام جدی و عملی انجام شود
اربیل (کوردستان٢٤) – بارگاه بارزانی در بیانیهای حمله به میدان گازی کورمور را محکوم کرد.
متن بیانیه:
به نام خداوند بخشنده و مهربان
شدیدا حمله تروریستی شب گذشته به میدان کورمور را محکوم میکنیم.
این حمله علیه زیرساخت اقتصادی و منافع اقلیم کوردستان و عراق و همه هممیهنان است.
به رغم اینکه پیش از این نیز این گونه حملات ناروا به اقلیم کوردستان بارها محکوم شدهاند، اما واکنش در حد محکومیت باقی مانده و علیه عاملان آن هیچ اقدامی نشده است و حملات تکرار شدهاند.
زمان آن فرا رسیده است که در واکنش به این دستدرازیها و حملات ناروا اقدام جدی و عملی انجام شود و به آن پایان داده شود و عاملان مجازات شوند.
بارگاه بارزانی
۲۷ نوامبر ۲۰۲۵
ب.ن