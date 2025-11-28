4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – بارگاه بارزانی در بیانیه‌ای حمله به میدان گازی کورمور را محکوم کرد.

متن بیانیه:

به نام خداوند بخشنده و مهربان

شدیدا حمله تروریستی شب گذشته به میدان کورمور را محکوم می‌کنیم.

این حمله علیه زیرساخت اقتصادی و منافع اقلیم کوردستان و عراق و همه هم‌میهنان است.

به رغم اینکه پیش از این نیز این گونه حملات ناروا به اقلیم کوردستان بارها محکوم شده‌اند، اما واکنش در حد محکومیت باقی مانده و علیه عاملان آن هیچ اقدامی نشده است و حملات تکرار شده‌اند.

زمان آن فرا رسیده است که در واکنش به این دست‌درازی‌ها و حملات ناروا اقدام جدی و عملی انجام شود و به آن پایان داده شود و عاملان مجازات شوند.

بارگاه بارزانی

۲۷ نوامبر ۲۰۲۵

ب.ن