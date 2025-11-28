ترکیه حمله به میدان گازی کورمور را محکوم کرد

10 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – وزارت امور خارجه ترکیه، حمله هوایی به میدان گازی کورمور را محکوم کرد و اطمینان داد که اقدامات لازم را برای تضمین امنیت شهروندان خود که در این میدان کار می‌کنند، انجام می‌دهند.

اونجو کچلی، سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه، روز پنجشنبه ۲۷ نوامبر، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، حمله به میدان گازی کورمور را محکوم کرد.

او نوشت:«ما چنین اقداماتی علیه زیرساخت‌های غیرنظامی را محکوم می‌کنیم.»

سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه، با ابراز نگرانی تاکید کرد:«کنسولگری ما در اربیل اطمینان داده است که اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین امنیت شهروندان ما که در این میدان کار می‌کنند، انجام می‌شود.»

Süleymaniye’de Bulunan Kor Mor Doğalgaz Sahasına Yönelik Saldırı Hakkında:



Irak’taki Kor Mor doğalgaz sahasına dün (26 Kasım) gece yapılan saldırıyı komşumuz Irak’ın istikrarı ve refahı açısından endişeyle karşılıyoruz. Sivil altyapıya yönelik bu tür eylemleri kınıyoruz.



Erbil… — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) November 27, 2025

ساعت ۱۱:۳۰ چهارشنبه شب ۲۶ نوامبر، میدان گازی کورمور مورد حمله هوایی ناشناس قرار گرفت که منجر به آتش‌سوزی در یکی از مخازن اصلی تاسیسات راهبردی گاز شد و تعطیلی فوری منابع گاز نیروگاه‌های تولید برق اقلیم کوردستان و کاهش تولید برق از چهار هزار مگاوات به هزار و ۵۰۰ مگاوات را به دنبال داشت.

آتش‌سوزی ناشی از حمله پس از حدود نُه ساعت، صبح روز پنجشنبه به طور کامل مهار شد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان این حمله را «بزدلانه» توصیف کرد و از شرکای بین‌المللی از جمله ایالات متحده خواست که برای محافظت از زیرساخت‌های غیرنظامی در سراسر اقلیم کوردستان، سیستم‌های دفاعی مورد نیاز را تامین کنند.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان نیز آن را «تهدید مستقیم برای امنیت کشور» دانست و اعلام کرد که وظیفه و مسئولیت دولت فدرال عراق و نهادهای امنیتی مربوطه است که در اسرع وقت اقدامات لازم و موثر را برای پیگیری و مجازات عاملان این جنایت در پیش گیرند.

محمد شیاع‌ السودانی، نخست‌وزیر عراق فدرال در تماس تلفنی با نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، حمله به میدان گازی کورمور را شدیدا محکوم و تقبیح کرد و آن را حمله به سراسر عراق تلقی کرد.

آمریکا، بریتانیا، فرانسه، اتحادیه اروپا و شمار زیادی از دولت‌های منطقه و جهان نیز در واکنش به این حمله، در پیام‌هایی جداگانه ضمن تاکید بر حمایت از حفظ امنیت اقلیم کوردستان، خواستار مجازات عاملان حمله به میدان گازی کورمور شدند.

ب.ن