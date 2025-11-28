4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – فرستاده اتحادیه اروپا به عراق، اعلام کرد که از حمله به میدان گازی کورمور نگران هستند و حمله به زیرساخت انرژی شهروندان را محکوم می‌کنند.

روز پنجشنبه ۲۷ نوامبر، اتحادیه اروپا حمله به میدان گازی کورمور را محکوم کرد.

فرستاده اتحادیه اروپا به عراق، اعلام کرد: از حمله به میدان گازی کورمور نگران هستیم و حمله به زیرساخت انرژی شهروندان را محکوم می‌کنیم.

وی افزود که بر پایبندی خود به هماهنگی با دولت فدرال و اقلیم کوردستان برای تقویت امنیت و ثبات و انجام اصلاحات برای خدمت به شهروندان تاکید می‌کنند.

ساعت ۱۱:۳۰ چهارشنبه شب ۲۶ نوامبر، میدان گازی کورمور مورد حمله هوایی ناشناس قرار گرفت که منجر به آتش‌سوزی در یکی از مخازن اصلی تاسیسات راهبردی گاز شد و تعطیلی فوری منابع گاز نیروگاه‌های تولید برق اقلیم کوردستان و کاهش تولید برق از چهار هزار مگاوات به هزار و ۵۰۰ مگاوات را به دنبال داشت.

آتش‌سوزی ناشی از حمله پس از حدود نُه ساعت، صبح روز پنجشنبه به طور کامل مهار شد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان این حمله را «بزدلانه» توصیف کرد و از شرکای بین‌المللی از جمله ایالات متحده خواست که برای محافظت از زیرساخت‌های غیرنظامی در سراسر اقلیم کوردستان، سیستم‌های دفاعی مورد نیاز را تامین کنند.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان نیز آن را «تهدید مستقیم برای امنیت کشور» دانست و اعلام کرد که وظیفه و مسئولیت دولت فدرال عراق و نهادهای امنیتی مربوطه است که در اسرع وقت اقدامات لازم و موثر را برای پیگیری و مجازات عاملان این جنایت در پیش گیرند.

محمد شیاع‌ السودانی، نخست‌وزیر عراق فدرال در تماس تلفنی با نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، حمله به میدان گازی کورمور را شدیدا محکوم و تقبیح کرد و آن را حمله به سراسر عراق تلقی کرد.

آمریکا، بریتانیا، فرانسه و شمار زیادی از دولت‌های منطقه و جهان نیز در واکنش به این حمله، در پیام‌هایی جداگانه ضمن تاکید بر حمایت از حفظ امنیت اقلیم کوردستان، خواستار مجازات عاملان حمله به میدان گازی کورمور شدند.

ب.ن