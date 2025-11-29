کمکرسانی بنیاد خیریهی بارزانی به آوارگان عفرین
بنیاد خیریهی بارزانی در ادامه فعالیتهای انساندوستانه خود، کمکهای اضطراری به ۲۰۰ خانواده و ۱۰۰ کودک یتیم در عفرین اهدا کرد.
بنیاد خیریهی بارزانی (BCF) فعالیتهای انساندوستانه خود را در مناطق کوردستانی سوریه ادامه میدهد. این بنیاد طی دو روز گذشته، کمکهای غذایی فوری و لوازم مدرسه را به خانوادههای آواره و کودکان یتیم در شهر عفرین رسانده است. عفرین که پس از زلزله ویرانگر فوریهی ۲۰۲۳ (بهمن ۱۴۰۱) با چالشهای بسیاری مواجه شده، همچنان نیازمند حمایتهای بینالمللی است.
بنیاد خیریهی بارزانی با مشارکت سازمان انساندوستانه "خالصه اید" (Khalsa Aid) و با هماهنگی ادارهی امور اجتماعی عفرین، سبدهای غذایی و لوازم بهداشتی را میان ۲۰۰ خانواده بازگشته به مرکز شهر عفرین توزیع کرد. این کمکها در راستای حمایت از بازگشت و اسکان مجدد این خانوادهها انجام میشود.
حمایت از کودکان یتیم در مناطق مرزی
در پروژهای دیگر، این بنیاد با همکاری "بنیاد آزار برای کودکان جهان" (Azar Foundation)، اقدام به توزیع کیف مدرسه، لوازم تحصیلی و پوشاک میان ۱۰۰ کودک یتیم در عفرین کرد. این اقدام بخشی از برنامهی گستردهتر بنیاد خیریهی بارزانی برای کمک به ۲۵۰ کودک یتیم در مناطق مرزی عفرین است که به منظور کاهش مشکلات آموزشی و زندگی این کودکان انجام میشود.
حضور مستمر پس از زلزلهی ویرانگر
بنیاد خیریهی بارزانی اولین سازمان انساندوستانه بود که پس از زلزلهی ویرانگر فوریه ۲۰۲۳ (بهمن ۱۴۰۱) به عفرین رسید. از آن زمان تاکنون، تیمهای این بنیاد در منطقه حضور داشته و به طور مداوم انواع کمکها و خدمات پزشکی را به ساکنان ارائه میدهند، که نقش مهمی در کاهش آلام مردم این منطقه داشته است.