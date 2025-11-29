ترامپ: تمام اسناد امضاشده توسط بایدن با دستگاه اتوپِن "باطل" است

دونالد ترامپ اعلام کرد که تمام اسناد امضاشده توسط جو بایدن با استفاده از دستگاه امضای خودکار را "باطل" خواهد کرد و آنها را بی‌اعتبار دانست

2 ساعت پیش

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، اعلام کرده است که تمام اسنادی که در دوران ریاست جمهوری جو بایدن به امضا رسیده‌اند، "لغو" خواهند شد. او مدعی است که اکثر این اسناد با استفاده از دستگاه امضای خودکار (اتوپِن) امضا شده و فاقد اعتبار قانونی هستند.

ترامپ در پستی در شبکه‌ی اجتماعی خود (تروث سوشال) نوشت: "هر سندی که توسط 'جو بایدن خواب‌آلود' با دستگاه امضا (نه دست خودش) امضا شده است – که حدود ۹۲ درصد اسناد را شامل می‌شود – پوچ و باطل است و دیگر هیچ تأثیری ندارد". ترامپ همچنین اشاره کرد: "تمام فرمان‌های اجرایی و هر چیز دیگری که مستقیماً توسط 'جو بایدن فاسد' امضا نشده باشد، لغو می‌شود، زیرا افرادی که دستگاه امضا را اداره می‌کردند، این کار را به شکلی غیرقانونی انجام داده‌اند".

پیشینه‌ی استفاده از اتوپِن در ریاست جمهوری

ترامپ بارها به استفاده‌ی بایدن از "دستگاه امضای خودکار" برای امضای عفوها، فرمان‌های اجرایی و سایر اسناد اشاره کرده است. او مدعی است که استفاده گسترده بایدن از این دستگاه در طول دوره ریاست جمهوری‌اش، نشان می‌دهد که وی از نظر ذهنی شایستگی لازم را نداشته و کنترل کاخ سفید در دستانش نبوده است. این در حالی است که رؤسای جمهور پیشین آمریکا نیز از این سیستم استفاده کرده‌اند. وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) اعلام کرده بود که رئیس‌جمهور لزوماً نیازی به امضای دستی یک قانون ندارد، بلکه می‌تواند به یک مقام مسئول دستور دهد تا "امضای رئیس‌جمهور را روی قانون قرار دهد"، برای مثال از طریق "استفاده از دستگاه امضا (قلم مکانیکی)". در سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰)، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که باراک اوباما اولین رئیس‌جمهوری بود که در حالی که خود در اروپا بود، یک قانون را با استفاده از "دستگاه امضای خودکار" امضا کرد.

اختیارات رئیس‌جمهور برای لغو فرمان‌ها

در همین چهارچوب، اد ویلان، کارشناس حقوقی، در پستی تأیید کرد که ترامپ اختیار کامل برای لغو فرمان‌های اجرایی را دارد، صرف‌نظر از اینکه بایدن آنها را با دست خود امضا کرده باشد یا خیر.

عفوهای بایدن در پایان دوره‌ی ریاست جمهوری

در پایان دوره‌ی ریاست جمهوری خود، بایدن دستور عفو برای چندین نفر از جمله هانتر بایدن (پسرش)، اعضای کنگره که تحقیقاتی را علیه ترامپ آغاز کرده بودند، یک فرمانده نظامی که از او انتقاد کرده بود و همچنین دکتر آنتونی فاوچی، پزشکی که هماهنگی راهبردی مقابله با کووید-۱۹ در دولت ترامپ را بر عهده داشت، صادر کرد.