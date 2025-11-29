اخبار

پرزیدنت مسعود بارزانی، صبح امروز شنبه، ۹ آذر ۱۴۰۴ (۲۹ نوامبر ۲۰۲۵)، به منظور شرکت و سخنرانی در چهارمین سیمپوزیوم بین‌المللی "مەلای جزیری"، وارد شهرک جَزیره‌ی بوتان در استان شرناخ در شمال کوردستان (کوردستان ترکیه) شد.

این رویداد مهم فرهنگی که از روز گذشته، جمعه، ۸ آذر ۱۴۰۴ (۲۸ نوامبر ۲۰۲۵) آغاز شده، به مدت دو روز ادامه خواهد داشت و با حضور پرزیدنت بارزانی اعتبار بیشتری یافته است.

 

استقبال پرشور از پرزیدنت بارزانی

ماهیر یوکسَل، خبرنگار کوردستان۲۴، گزارش داد که تصاویر بزرگی از پرزیدنت بارزانی در نقاط مختلف شرناخ نصب شده و بر روی آن‌ها عبارت "به جزیری بوتان خوش آمدید" نوشته شده است. رئیس دانشگاه شرناخ نیز ضمن ابراز خشنودی از حضور پرزیدنت بارزانی، تأکید کرد که مشارکت ایشان به اهمیت و اعتبار این گردهمایی بین‌المللی می‌افزاید.

 

محورهای سیمپوزیوم و مکان برگزاری

این سیمپوزیوم در سالن کنفرانس‌های هتل "ددِمان جَزیره" برگزار می‌شود. هتل "ددِمان جَزیره" اولین و تنها هتل پنج ستاره بین‌المللی در جَزیره است که در کنار رود دجله واقع شده و چشم‌اندازهای زیبایی را ارائه می‌دهد. در این سیمپوزیوم، علاوه بر پرزیدنت بارزانی، اساتید و دانشگاهیان متعددی از دانشگاه‌های اقلیم کوردستان و همچنین شخصیت‌های برجسته‌ای از جمله دانشگاهیان، روشنفکران، هنرمندان، مدیران محلی، نمایندگان پارلمان و سیاستمداران حضور دارند. شرکت‌کنندگان در پنل‌ها، گفتگوها و سخنرانی‌های خود به بررسی ابعاد مختلف شخصیت و جایگاه مەلای جزیری، شاعر نامدار کورد که از جایگاهی راهبردی در تاریخ کورد برخوردار است، می‌پردازند.

 

مەلای جزیری: پیری عشق و پیشگام ادبیات کوردی

مەلای جزیری، با نام کامل شیخ احمد کوڕی شیخ محمد و ملقب به "نیشانی"، در حدود سال ۱۵۷۰ میلادی (حدود ۹۷۹ خورشیدی) در جَزیره‌ی بوتان، واقع در کوردستان عثمانی (ترکیه امروزی)، متولد شد و در حدود سال ۱۶۴۰ میلادی (۱۰۵۰ هجری قمری) در همان شهر دیده از جهان فروبست. او یکی از برجسته‌ترین شاعران کلاسیک کورد و بنیان‌گذار مکتب شعر کورمانجی شمال است. جزیری در کودکی در مساجد و مدارس جَزیره به تحصیل علوم دینی، حفظ قرآن و ریاضیات پرداخت. سپس برای تکمیل دانش خود به مناطق گوناگون کوردستان، از جمله حکاری، عمادیه، دیاربکر و حصن کیفا سفر کرد تا از محضر علمای بزرگ این مناطق در رشته‌های اصول دین، فقه، حدیث و فلسفه کسب فیض کند.

وی علاوه بر زبان کوردی (گویش کورمانجی)، بر زبان‌های عربی، فارسی و ترکی نیز تسلط کامل داشت. زبان عربی را به دلیل اهمیت آن به عنوان زبان قرآن و فارسی را به عنوان زبان ادب و کتابت به خوبی فرا گرفت و از اشعار شاعرانی چون حافظ شیرازی و جامی تأثیر پذیرفت. پس از دریافت اجازه تدریس، به زادگاه خود بازگشت و در مدرسه الحمراء به تدریس مشغول شد.

مەلای جزیری به "پیری عشق" مشهور است و بیشتر اشعارش ماهیتی عارفانه و عاشقانه دارند که به ستایش عشق الهی و انسانی می‌پردازند. دیوان او که به گویش کورمانجی سروده شده، شامل بیش از ۱۲۰ شعر است که اغلب در قالب غزل و قصیده هستند. آثار وی نه تنها بیانگر عشق‌ورزی، بلکه آینه‌ای از عمق افکار و دیدگاه‌های فلسفی و علمی دوران خود نیز محسوب می‌شوند و موضوعاتی چون تاریخ، فلسفه و علوم طبیعی در آن‌ها منعکس شده است. دیوان مەلای جزیری از نظر فصاحت و بلاغت در رتبه‌ی دیوان حافظ شیرازی قرار دارد و مورد توجه مستشرقین روسی و آلمانی نیز واقع شده است. این دیوان در برلین، روسیه، آلمان و سوریه به چاپ رسیده است و نسخه‌ی سورانی آن نیز در سال ۱۳۶۱ شمسی (۱۹۸۲ میلادی) همراه با مقدمه و شرح مفصل استاد عبدالرحمن شرفکندی «هه‌ژار» در تهران منتشر شده است. او یکی از پیشگامان ادبیات کلاسیک کوردی در کنار احمد خانی و فقیه طیران شناخته می‌شود.

 
