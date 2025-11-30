2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – سفر پرزیدنت بارزانی به جزیره بوتان و شرکت ایشان در سمپوزیم فیلسوف و شاعر کورد، ملای جزیری در رسانه‌های ترکیه بازتاب گسترده‌ای داشته است.

رسانه‌های ترکیه اهمیت زمان سفر و پیام سیاسی، اجتماعی و صلح‌آمیز پرزیدنت بارزانی را مورد توجه قرار دادند.

- روزنامه شرناخ هَبَر: بازرانی به شرناخ سفر کرد. یک سفر تاریخی به یک شهر تاریخی. تصویری که مردم کورد دیدن آن را آرزو می‌کرد در جزیره بوتان پدید آمد. از پرزیدنت بارزانی استقبال گرم به عمل آمد.

- روزنامه ملیت: پرزیدنت بارزانی از سوی استاندار، شهردار و فرمانداران شرناخ مورد استقبال قرار گرفت و در سمپوزیم ملای جزیری شرکت کرد.

- روزنامه چپگرای بیرگون: پرزیدنت بارزانی در شرناخ درباره روند صلح اظهار نظر کرد و خوشحالی خود را ابراز داشت و از طرف‌ها به خاطر آغاز آن روند قدردانی کرد.

- سایت T24 نزدیک به اپوزیسیون و حزب جمهوری‌خواه خلق: هیئت دم‌پارتی در استقبال از پرزیدنت بارزانی حضور یافت. عایشه‌گل دوغان از سازمان دهندگان سمپوزیم به خاطر دعوت نکردن از شهردارها و اینکه نمایندگان پارلمان هم تنها در لحظات پایانی توانسته‌اند در آن شرکت کنند، انتقاد کرد.

- روزنامه نوروز نزدیک به دم‌پارتی: پرزیدنت مسعود بارزانی در جزیره گفت:«ما از روند صلح حمایت می‌کنیم و از آغاز آن خوشحال هستیم. از رئیس جمهور ترکیه و جناب اوجالان به خاطر گشایش مسیر صلح قدردانی می‌کنم.»

- روزنامه ینی بیرلیک: پرزیدنت بارزانی خوشحالی خود را نسبت به روند صلح ابراز داشت و گفت:«هر چه در توان داریم انجام می‌دهیم. اینبار روند به شیوه برنامه‌ریزی‌شده آغاز شده است و امیدوارم نتیجه مطلوب داشته باشد.»

همه رسانه‌های ترکیه سفر پرزیدنت بارزانی را پوشش دادند. خبرگزاری (ایها) گزارش داد که پرزیدنت بارزانی در جزیره از (مدرسه سور) و اماکن تاریخی بازدید کرده است. کوزه‌ای به پرزیدنت بارزانی تقدیم شد که تصویر «مَم و زین» روی آن نقش شده است.

ب.ن