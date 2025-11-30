اردلان دوسکی: توان تولید برق در حال حاضر ۳۱۰۰ مگاوات است

52 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – وزارت برق اقلیم کوردستان اعلام کرد که ارائه خدمات برق ۲۴ ساعته، پس از توقف به علت حمله به میدان گازی کورمور، در چارچوب طرح «روشنایی» به حالت عادی بازگشته است.

اردلان دوسکی، رئیس دبیرخانه وزارت برق اقلیم کوردستان، اعلام کرد که روند انتقال گاز به نیروگاه‌های برق از سر گرفته شده و ارائه خدمات برق ۲۴ ساعته، به شرایط عادیِ پیش از حمله به میدان گازی «کورمور» برگشته است.

دوسکی در گفت‌وگو با «کوردستان۲۴» تاکید کرد:«وضعیت در تمامی محلات و مناطقی که تحت پوشش برق ۲۴ ساعته بودند، به حالت عادی بازگشته است و محلاتی که هنوز جریان برق در آن‌ها برقرار نشده، طی ساعات آینده به شرایط عادی بازخواهند گشت.»

وی با اشاره به اینکه توان تولید برق در حال حاضر ۳۱۰۰ مگاوات است، خاطرنشان کرد که برای بازگشت کامل وضعیت به حالت طبیعی تنها به ۱۱۰۰ مگاوات دیگر نیاز است و تاکید کرد که این امر طی ساعات پیشِ رو محقق خواهد شد.

میدان گازی کورمور در منطقه چمچمال واقع در استان سلیمانیه، در تاریخ ۲۶ ماه میلادی جاری، هدف حمله هوایی قرار گرفت و این حمله منجر به «قطع انتقال گاز به نیروگاه‌های برق» شد.

میدان «کورمور» بزرگترین میدان گازی در اقلیم کوردستان به شمار می‌رود و توسط شرکت اماراتی «دانا گاز» اداره می‌شود.

این میدان به عنوان «ستون فقرات» سامانه انرژی اقلیم شناخته می‌شود، چرا که سوخت لازم برای فعالیت نیروگاه‌های تولید برق در اربیل، سلیمانیه و دهوک را تامین می‌کند و توقف فعالیت آن به معنای قطع تقریبا کامل جریان برق در اقلیم کوردستان است.

ب.ن