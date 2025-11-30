فوربس: دولت آمریکا به طور جدی تامین سیستم دفاعی برای اقلیم کوردستان را در دستور کار قرار دهد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – یک نشریه معروف آمریکایی در گزارشی در مورد حمله هوایی به میدان گازی کورمور که قطعی برق در سراسر اقلیم کوردستان را به دنبال داشت، تاکید کرد که تامین سیستم دفاعی برای حفاظت از منابع انرژی اقلیم کوردستان یک ضرورت است.

نشریه فوربس آمریکایی در گزارشی درباره حمله هوایی به میدان گازی کورمور، ضمن اشاره به اینکه این حمله ۸۰ درصد خدمات برق‌رسانی در اقلیم کوردستان را قطع کرده، تاکید کرده است که این حمله نشان داد تامین فوری سیستم دفاعی برای حفاظت از منابع انرژی اقلیم کوردستان یک ضرورت است، زیرا شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری آمریکا در آنجا فعالیت دارند و با اقلیم کوردستان منافع مشترک دارند.

در گزارش آمده است که حملات به اقلیم کوردستان توجیه‌پذیر نیستند و زیرساخت‌های غیرنظامی و یک منبع مهم در اقلیم را هدف قرار می‌دهند که برق سراسری را تامین می‌کند.

گزارش خاطرنشان کرده است که دولت اقلیم کوردستان با اتکا به این میدان گازی خدمات برق ۲۴ ساعته را برای شهروندان اقلیم تامین کرده است و در نتیجه این حمله برق‌رسانی از ۲۴ ساعت به ۵ ساعت کاهش پیدا کرده است.

فوربس ضرورت دانسته است که دولت آمریکا به طور جدی تامین سیستم دفاعی برای اقلیم کوردستان را در دستور کار قرار دهد تا بتواند از شهروندان خود در برابر آن حملات محافظت کند.

ساعت ۱۱:۳۰ چهارشنبه شب ۲۶ نوامبر، میدان گازی کورمور مورد حمله هوایی ناشناس قرار گرفت که منجر به آتش‌سوزی در یکی از مخازن اصلی تاسیسات راهبردی گاز شد و تعطیلی فوری منابع گاز نیروگاه‌های تولید برق اقلیم کوردستان و کاهش تولید برق از چهار هزار مگاوات به هزار و ۵۰۰ مگاوات را به دنبال داشت.

آتش‌سوزی ناشی از حمله پس از حدود نُه ساعت، صبح روز پنجشنبه به طور کامل مهار شد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان با انتشار پیامی این حمله را «بزدلانه» توصیف کرد و از شرکای بین‌المللی از جمله ایالات متحده خواست که برای محافظت از زیرساخت‌های غیرنظامی در سراسر اقلیم کوردستان، سیستم‌های دفاعی مورد نیاز را تامین کنند.

آمریکا، بریتانیا، فرانسه، اتحادیه اروپا و شمار زیادی از دولت‌های منطقه و جهان نیز در واکنش به این حمله، در پیام‌هایی جداگانه ضمن تاکید بر حمایت از حفظ امنیت اقلیم کوردستان، خواستار مجازات عاملان حمله به میدان گازی کورمور شدند.

ب.ن