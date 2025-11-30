پیتر گالبرت: بدون مشارکت کوردها دولت جدید در عراق تشکیل نخواهد شد

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – دیپلمات آمریکایی، حمایت کامل خود را از شروط پرزیدنت بارزانی برای تشکیل دولت جدید عراق اعلام کرد و اظهار داشت که باید بغداد به قانون اساسی و تاسیس شورای فدرالی پایبند باشد. او هشدار داد که آمریکا به شرکت گروه‌های شبه‌نظامی در دولت اجازه نمی‌دهد و به دلیل پایگاه قوی پارت دموکرات کوردستان، بدون مشارکت کوردها دولت در عراق تشکیل نخواهد شد.

یکشنبه ۳۰ نوامبر، پیتر گالبرت، دیپلمات سابق آمریکا، در مصاحبه با کوردستان۲۴ گفت: باید دولت فعلی آمریکا اجرای قانون اساسی را به عنوان یک شرط برای تشکیل دولت قرار می‌داد.

او با اشاره به اظهارات پرزیدنت مسعود بارزانی در خصوص اجرای قانون اساسی عراق، گفت پیام پرزیدنت بارزانی روشن و مهم است که اجرای قانون اساسی را به عنوان شرط تشکیل دولت جدید قرار است.

پیتر گفت: باید اجرای قانون اساسی و تاسیس شورای فدرالی و یک دادگاه قانونی در عراق، محقق شود. مدت ۲۰ سال است هیچ یک از اینها توسط دولت فدرال انجام نشده است.

دیپلمات سابق آمریکا، خاطرنشان کرد که هیچ دولتی در عراق بدون مشارت اقلیم کوردستان تشکیل نخواهد شد. به خصوص که پارت دموکرات کوردستان در سراسر عراق بیشترین آرای انتخابات را کسب کرده است.

وی در خصوص شروط آمریکا برای تشکیل دولت جدید عراق، گفت: آمریکا حذف گروه‌های شبه‌نظامی و غیرقانونی از دولت را به عنوان شرط مطرح کرده است، زیرا می‌خواهد دولت آینده از دخالت خارجی به دور باشد.

درباره روابط آمریکا و اقلیم کوردستان نیز اظهار داشت که روابط اربیل و واشنگتن تاریخی است و به سال ۱۹۹۱ برمی‌گردد. اقلیم کوردستان همیشه شریک خوبی برای آمریکایی‌ها بوده است. اقلیم کوردستان به عنوان یک منطقه باثبات در خاورمیانه از دوستان نزدیک آمریکا است.

ب.ن