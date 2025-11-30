50 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – حزب کارگران کوردستان، اعلام کرد که تا زمان آزادی عبدالله اوجالان از زندان امرالی، هیچ گامی در چارچوب روند صلح برنمی‌دارند.

آمد ملا زه‌غرت، از فرماندهان حزب کارگران کوردستان به خبرگزاری (afp) گفت که هیچ گام عملی دیگری برای پیشبرد روند صلح در ترکیه برنمی‌دارند، تا زمانی که رهبر حزب متبوع، عبدالله اوجالان از زندان امرالی، آزاد نشود.

او در خصوص اقدامات پ.ک.ک در چارچوب روند صلح گفت که تمام اقدامات پ.ک.ک در چارچوب روند با ابتکار اوجالان انجام شده‌اند، بنابراین پیشبرد روند صلح به آزادی وی بستگی دارد و بدون آزادی او پ.ک.ک هیچ گام دیگری برای پیشبرد روند صلح برنمی‌دارد.

او در بخش دیگری از سخنان خود در این مصاحبه رسانه‌ای که در قندیل انجام داده است، گفت: منتظر اقدامات عملی دولت ترکیه هستند که لازم است در چارچوب روند صلح انجام دهد.

پ.ک.ک دو درخواست اصلی از دولت ترکیه مطرح کرده است که به گفته این فرمانده، شامل آزادی اوجالان، رهبر زندانی حزب از زندان امرالی و به رسمیت شناختن ملت کورد در قانون اساسی ترکیه می‌شود.

اوجالان از سال ۱۹۹۱ در زندان امرالی در بند است.

ب.ن