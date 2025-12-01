شش نامزد جهت رقابت برای رسیدن به ریاست پارلمان عراق معرفی شدند
نشست رهبران سنی عراق برای هماهنگی مواضع و انتخاب رئیس جدید پارلمان برگزار شد
یک عضو ائتلاف سیاده اعلام کرد که این ائتلاف، شش نفر را برای احراز پست ریاست آتی شورای نمایندگان عراق کاندیدا کرده است، اما احتمال دارد که بر سر فردی خارج از این لیست نیز توافق صورت گیرد.
عمار عزاوی، عضو ائتلاف سیاده، روز دوشنبه (۱۰ آذر ۱۴۰۴) اظهار داشت که شورای سیاسی ملی، قدرت اصلی برای نیروهای سنی است و انتخاب هر نامزدی بر اساس یک دیدگاه استراتژیک و توافق، با هدف تضمین نمایندگی مناسب و مشارکت مؤثر در اولویتهای پارلمان خواهد بود.
نامزدهای مطرح و معیارهای انتخاب
عزاوی فاش کرد که نامزدهای معرفیشده در داخل ائتلاف سیاده عبارتند از: محمد حلبوسی، ثابت عباسی، سالم عیساوی، محمود قیسی، محمد تمیم و مثنی سمرایی. وی خاطرنشان کرد که «هنوز بهطور رسمی و دقیق دربارهی این نامها بحث نشده است، و در عین حال، ممکن است بر سر نامی خارج از این نامزدها نیز توافق شود.»
او اشاره کرد که بر اساس توافق بین طرفین، انتخابات داخلی برای نامزدها انجام خواهد شد، زیرا وجود بیش از یک نامزد، روند را طولانیتر میکند. به گفتهی عزاوی، پس از توافق بر سر این پست، نکتهی اصلی این است که فرد منتخب باید دارای شخصیتی رهبریکنندهی قوی باشد، همچنین روابط متوازن با همهی طرفهای سیاسی داشته باشد، مورد قبول همگان باشد و هیچ اعتراضی علیه او وجود نداشته باشد، و از همه مهمتر، شخصیتی باشد که بتواند پارلمان را با موفقیت رهبری کند.
تشکیل شورای سیاسی ملی
در روزهای گذشته، جلسهای در بغداد با رهبری پنج گروه بزرگ سنی و با حضور محمد حلبوسی، رئیس پیشین پارلمان و رئیس جنبش «تقدم» (که با ۲۷ کرسی، بیشترین سهم را در میان نیروهای سنی پارلمان منتخب به دست آورده است)، و همچنین خمیس خنجر، رئیس «ائتلاف سیاده»، برگزار شد.
بر اساس بیانیهای که خبرگزاری رسمی عراق منتشر کرد، طرفین بر سر تشکیل «شورای سیاسی ملی» بهعنوان چتری فراگیر توافق کردند که مواضع را هماهنگ کرده و دیدگاهها و تصمیمات مربوط به مسائل ملی مهم و متفاوت را یکپارچه میسازد. آنها تأکید کردند که این شورا به روی همهی شرکای ملی باز خواهد بود و به اصول اساسی حفظ یکپارچگی و ثبات عراق، و همچنین حفظ حقوق همهی اقلیتها بدون تبعیض، پایبند خواهد بود.