سفر دیپلماتیک با هدف تحکیم روابط و افتتاح بزرگترین کنسولگری آمریکا در اربیل

1 ساعت پیش

مایکل ریگاس، معاون وزیر امور خارجه‌ی آمریکا در امور مدیریت و منابع، روز دوشنبه، ۱ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۰ آذر ۱۴۰۴)، وارد بغداد شد و قرار است به اربیل نیز سفر کند. این سفر بخشی از یک تور منطقه‌ای است که وی بین ۲۷ نوامبر و ۵ دسامبر ۲۰۲۵ (۶ تا ۱۴ آذر ۱۴۰۴) به ترکیه، عراق و اسرائیل انجام می‌دهد.

سفارت ایالات متحده‌ی آمریکا در بغداد با انتشار پستی در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» (X)، اعلام کرد که ریگاس به فرودگاه بین‌المللی بغداد رسیده است. این سفارت تأکید کرد که این بازدید روابط آمریکا و عراق را از طریق تعامل با رهبران و جوامع محلی، در راستای پیشبرد اهداف مشترک حاکمیت و رفاه، تقویت خواهد کرد.

افتتاح کنسولگری جدید در اربیل

معاون وزیر خارجه‌ی آمریکا پس از بغداد، برای افتتاح ساختمان جدید کنسولگری کشورش در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، به این منطقه سفر خواهد کرد. کنسولگری جدید آمریکا در اربیل، با مساحتی حدود ۵۰ هکتار، بزرگترین کنسولگری آمریکا در جهان محسوب می‌شود. ساخت این مجموعه که از سال ۲۰۱۷ میلادی آغاز شده بود، به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ و مسائل امنیتی با تأخیرهایی مواجه شد.

اهلاً بك في العراق @DepSecStateMR! تُعزّز هذه الزيارة العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق من خلال التواصل مع القادة والمجتمعات المحلية لدعم الأهداف المشتركة والمعنية بتحقيق السيادة والازدهار. #الولايات_المتحدة_في_العراق pic.twitter.com/QLhbNx0pcE — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) December 1, 2025

تأکید بر ثبات منطقه‌ای

وزارت امور خارجه‌ی آمریکا پیشتر در تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۴ آذر ۱۴۰۴) اعلام کرده بود که سفر ریگاس به عراق، اقلیم کوردستان و چند کشور دیگر منطقه، بر تعهد ایالات متحده به پیشبرد ثبات، امنیت و رفاه در منطقه تأکید دارد. مایکل ریگاس در دولت دونالد ترامپ به عنوان معاون وزیر امور خارجه در امور مدیریت و منابع منصوب شده است.