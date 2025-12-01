اظهارات مثال آلوسی درباره‌ی موانع تشکیل دولت در عراق، نفوذ خارجی و حملات به میدان گازی کورمور

3 ساعت پیش

مثال آلوسی، سیاستمدار عراقی، در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۴ (۱ دسامبر ۲۰۲۵) در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد که برخلاف پارلمان‌های دموکراتیک جهان که حزب با بیشترین کرسی‌ها دولت تشکیل می‌دهد، در عراق هیچ دولتی بدون توافق سیاسی میان طرف‌ها شکل نمی‌گیرد.

او تاکید کرد که تشکیل دولت نیازمند اکثریت و برنامه‌ی کاری مؤثر است، اما عراق در گذشته در اجرای برنامه‌های دولتی ناکام بوده است. آلوسی با اشاره به موقعیت عراق در میانه تحولات خاورمیانه و مشکلات کشورهای همسایه مانند ایران و سوریه، هشدار داد که برخی کشورها تمایلی به ثبات و حاکمیت عراق ندارند.

حملات تروریستی به زیرساخت‌های انرژی

آلوسی حملات موشکی به اقلیم کوردستان، به‌ویژه حمله به میدان گازی کورمور، را «اقدامی تروریستی و دخالت در امور منطقه‌ای» توصیف کرد. وی این حملات را رفتارهایی نابالغ برای تحمیل سیاستی خاص بر اقلیم کوردستان دانست که مدت‌هاست به شکست انجامیده است. میدان گازی کورمور، که توسط کنسرسیوم پرل پترولیوم اداره می‌شود، بارها هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است. این حملات منجر به اختلال در تامین گاز و قطع برق گسترده در اقلیم کوردستان شده و گروه‌های وابسته به ایران در عراق اغلب به صورت خصوصی مسئول این اقدامات شناخته می‌شوند.

مسئولیت‌ناپذیری در قبال حملات

این سیاستمدار عراقی همچنین تاکید کرد که دولت عراق نیازی به تشکیل کمیته برای تحقیق و شناسایی عاملان حملات به اقلیم کوردستان ندارد، زیرا همگان به خوبی می‌دانند که این اقدامات توسط گروه‌های مشخصی انجام می‌شود. وی خواستار مجازات قانونی این گروه‌ها شد تا دیگر نتوانند امنیت و ثبات اقلیم کوردستان را مختل کنند.

تغییر سیاست آمریکا و نقش مارک ساوایا

آلوسی به تغییر سیاست ایالات متحده اشاره کرد و گفت که پیش از روی کار آمدن دولت ترامپ، فعالیت‌های نظامی و سرقت ثروت ملی توسط گروه‌های شبه‌نظامی نادیده گرفته می‌شد. اما دولت جدید آمریکا این اقدامات را علیه منافع خود می‌داند و برای حفظ منافع استراتژیک ایالات متحده، به گسترش و تحرکات این گروه‌ها اجازه نخواهد داد. او در مورد پیام آمریکا به دولت آینده عراق اظهار داشت که مارک ساوایا، نماینده‌ی ویژه‌ی آمریکا در عراق، «عصای جادویی» برای حل سریع مشکلات ندارد، اما می‌تواند انتظارات دولت ترامپ را به متحدان آمریکا منتقل کند. مارک ساوایا، بازرگان عراقی‌تبار آمریکایی، در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۴ (۱۹ اکتبر ۲۰۲۵) توسط پرزیدنت دونالد ترامپ به عنوان نماینده‌ی ویژه‌ی آمریکا در عراق منصوب شد. ساوایا، که سابقه فعالیت در صنعت حشیش را دارد و فاقد تجربه قبلی دولتی است، مأموریت دارد تا همه‌ی تسلیحات را تحت کنترل دولت عراق درآورد. وی صراحتاً گروه‌های مسلحی را که "به طور غیرقانونی فعالیت می‌کنند و تحت تاثیر برنامه‌های خصمانه‌ی خارجی هستند" مسئول حملاتی مانند کورمور دانسته است.