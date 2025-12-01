پرزیدنت بارزانی حمایت خود را از تلاشهای جامعه کوردستانی خارج از میهن اعلام کرد
اربیل (کوردستان٢٤) – پرزیدنت بارزانی، نقش جامعه کوردستانی خارج از میهن را در پیشبرد مسئله مشروع مردم کورد مهم توصیف کرد و حمایت خود را از تلاشهای آنها اعلام کرد.
بارگاه بارزانی اعلام کرد که روز دوشنبه ۱ دسامبر، پرزیدنت مسعود بارزانی در پیرمام از رحیم رشیدی، (معروف به میستر کورد) مدیر دفتر روابط بینالملل کنفدراسیون جامعه کوردستانی خارج از میهن، استقبال کرد.
در این دیدار نقش و جایگاه جامعه کوردستانی و ضرورت مبارزات ملی آنها در خارج از میهن مورد توجه قرار گرفت. پرزیدنت بارزانی، نقش جامعه کوردستانی را در پیشبرد مسئله مشروع مردم کورد مهم توصیف کرد و حمایت خود را از پیشبرد تلاشهای جامعه کوردستانی اعلام و تاکید کرد که این یک طرح ملی و میهنی برای همه کوردستانیان است.
در این دیدار مسئول دفتر روابط بینالملل کنفدراسیون جامعه کوردستانی، فعالیتهای کنفدراسیون را که در سطح بینالمللی در راستای مسئله مشروع کورد انجام دادهاند، مورد توجه قرار داد.
ب.ن